Рай становится адом. Последствия самых разрушительных пожаров в Калифорнии

В ноябре процветающую Калифорнию охватили пожары - самые смертоносные и разрушительные в истории штата, пишет журнал Новое Время.

Уничтожение Парадайза

Прямо среди бела дня 8 ноября на 27‑тысячный городок Парадайз на севере Калифорнии опустилась ночь: строения и деревья окутал густой дым, сквозь который пробивались языки пламени. В Парадайз ворвался пожар, истребляющий самый густонаселенный американский штат, обернувшись для него рекордными жертвами и разрушениями.

За окнами машины, в которой Бринн Пэррот Четфилд вывозил свою семью из объятых пожаром кварталов, горели автомобили, деревья и даже земля. Его жена снимала видео на телефон и читала молитву. Когда пелена черного дыма наконец рассеялась и в лобовом стекле показалось серое небо с зависшим вертолетом спасателей, она еле слышно вздохнула.

Спутниковые фотографии доного из районов города Парадайз до и после пожара / Фото: EPA

“Парадайз уничтожен, - подписал Четфилд видео своего спасения, выложенное позже в Facebook. - Тысячи из нас потеряли свои дома. Многие потеряли все, в том числе свои жизни”.

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От населенного пункта, название которого в переводе означает “рай”, огонь оставил пепелище.

После того как в 40 км от родного города Четфилда загорелась линия электропередач, лесистую местность охватил пожар. Сильные ветры и низкая влажность усугубили ситуацию. Передвигаясь со скоростью до 130 км / ч, пожар, получивший имя Кэмп, за минуты выжигал территории размером с футбольное поле.

“Повсюду взрывались заправки и цистерны с газом, это было похоже на зону боевых действий. Я не верила, что выживу”, - вспоминает 60‑летняя Пэтти Браун, которая успела эвакуироваться из города Магалия, что рядом с Парадайзом.

Масштабы катастрофы

За первые десять дней пожары в Калифорнии выжгли 600 кв. км территории и уничтожили 13 тыс. строений. Стихия унесла жизни более 80 человек, еще около 1 тыс. считаются пропавшими без вести. 40 тыс. калифорнийцев эвакуи­рованы.

Из-за едкого дыма в отдельных районах штата закрыты школы и университеты, а местные жители надели защитные маски. Медики констатируют высокую концентрацию вредных веществ в воздухе и предупреждают американцев о возможных проблемах со здоровьем.

Калифорнийский город Беркли окутанный густым дымом из-за пожара, 17 ноября / Фото: EPA

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