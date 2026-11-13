На авиабазе США в Великобритании заметили подозрительные дроны: персоналу приказали укрыться

13 ноября, 23:55
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Главный вход на авиабазу Королевских ВВС Лейкенхит, где дислоцируется личный состав ВВС США (USAF) (Фото: REUTERS/Chris Radburn)

Главный вход на авиабазу Королевских ВВС Лейкенхит, где дислоцируется личный состав ВВС США (USAF) (Фото: REUTERS/Chris Radburn)

Американский персонал авиабазы Королевских ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк был вынужден укрыться из-за подозрительной несанкционированной активности беспилотников.

Об этом сообщает Sky News 13 ноября.

На базе RAF Lakenheath дислоцируются американские вооруженные силы в Великобритании.

«Сегодня вечером сотрудники службы безопасности ВВС США отреагировали на подозрения относительно несанкционированной активности беспилотников над авиабазой RAF Lakenheath. Никто из персонала не пострадал, ущерба самолетам или инфраструктуре нанесено не было», — заявил представитель ВВС США.

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По данным Sky News, журналисты ознакомились с копией предупреждения, направленного персоналу базы. В нем военнослужащим предписывалось «оставаться в укрытии».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Великобритания Беспилотник

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