Суд в США обязал правительственное агентство выплатить Радио Свобода финансирование на 2025 год

Американский суд в округе Колумбия удовлетворил иск Радио Свободы по делу против Агентства США по глобальным медиа (USAGM) относительно задержки финансирования, выделенного Конгрессом США.

Об этом сообщили на сайте Радио Свободы 18 июля.

В частности, судья постановил, что USAGM должен выплатить RFE/RL остаток средств, предусмотренных на 2025.

«Беспрецедентным является случай, когда агентство требует, чтобы полностью новые условия регулировали его многолетние рабочие отношения с грантополучателем, а затем прекращает отвечать, особенно когда агентство обязано по закону ежегодно выделять средства, выделенные Конгрессом, конкретному субъекту», — сказано в заявлении суда.

Реклама

Президент RFE/RL Стив Капус назвал судебное решение кульминацией длительных юридических усилий и важным шагом.

«Эта победа придает нашим журналистам необходимый импульс для того, чтобы и в дальнейшем еженедельно достигать почти 47 миллионов человек, которые полагаются на нашу журналистику для получения фактов и противодействия злонамеренной пропаганде авторитарных правительств», — заявил он.

9 мая суд в США отменил решение о приостановке финансирования для медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода.

USAGM должен выполнить решение суда от 29 апреля и перечислить медиакорпорации деньги. В то же время агентство может обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде США.

USAGM — это независимое правительственное агентство США, которое финансирует Радио Свобода, Голос Америки и другие вещатели, которые в совокупности подают информацию почти на 50 языках примерно для 361 миллиона человек еженедельно.

Ситуация с Голосом Америки и Радио Свободой — что известно

14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации семи федеральных агентств, которые определены «ненужными». Среди них — Агентство глобальных медиа, управляющее проектами Радио Свобода и Голос Америки.

Впоследствии стало известно, что штатные сотрудники Голоса Америки в США 15 марта получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что их отправили в оплачиваемый административный отпуск.

Президент и главный исполнительный директор RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) Стивен Капус подтвердил, что USAGM сообщило о прекращении действия федерального грантового договора, который финансировал деятельность медиакомпании по всему миру.

17 марта руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что официальный Брюссель изучит возможные пути помощи журналистам Радио Свобода после решения властей США. В тот же день руководитель МИД Чехии Ян Липавский предложил Евросоюзу рассмотреть возможность покупки Радио Свобода.

11 апреля стало известно, что украинская редакция Радио Свобода объявила о сокращении вещания из-за финансовых вызовов. Также часть работников отправят в простой.

22 апреля федеральный суд в Вашингтоне обязал администрацию Дональда Трампа возобновить работу Голоса Америки и нескольких дочерних новостных агентств. В то же время суд отказал в таких же действиях в отношении Радио Свобода.27 марта сообщалось, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отменило решение об отказе от финансирования Радио Свобода.