После нападок Кремля. Радио Свобода объявило о приостановке работы в России 6 марта, 05:04 Цей матеріал також доступний українською Московский офис Радио Свобода (Фото:Antin Sergienko / RFE/RL)

Радио Свобода объявило о приостановке своей деятельности в России после того, как 4 марта местные налоговые органы инициировали процедуру банкротства его российского подразделения, а силовики усилили давление на журналистов.

Как сообщается на сайте RFE/RL, «эти нападки Кремля … являются кульминацией многолетней кампании давления на RFE/RL, которая сохраняет физическое присутствие в России с 1991 года, когда по приглашению тогдашнего президента Бориса Ельцина она создала свое московское бюро».

«С глубочайшим сожалением я объявляю о приостановке нашей работы в Москве сегодня. Это не решение, которое RFE/RL приняла по собственной воле, а решение, которое было навязано нам наступлением путинского режима на правду. После многих лет угроз, запугивания и преследования наших журналистов, Кремль, отчаянно пытающийся не допустить, чтобы российские граждане узнали правду о его незаконной войне в Украине, теперь клеймит честных журналистов как предателей российского государства. Мы продолжим расширять наши репортажи для российской аудитории и будем использовать все возможные платформы, чтобы достучаться до нее в то время, когда она как никогда нуждается в нашей журналистике. Несмотря на этот мрачный момент, мы знаем из 70-летней истории нашей организации, что однажды, возможно, раньше, чем многие думают, мы сможем вновь открыть бюро в России. Время на стороне свободы, даже в России Владимира Путина», — заявил президент и генеральный директор RFE/RL Джейми Флай.

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Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому любой журналист, отклоняющийся от тезисов Кремля по поводу войны в Украине, может быть приговорен к 15 годам тюремного заключения.

Ранее о прекращении работы в России, в частности, заявило руководство станции Эхо Москвы.

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