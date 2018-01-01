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Рабский закон: В Венгрии прошли массовые протесты против планов увеличения сверхурочной работы

Вчера, 23:44
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Венгры протестуют против законодательной инициативы по увеличению количества часов сверхурочной работы

В Будапеште в субботу, 8 декабря, тысячи людей собрались под зданием парламента с протестами против намерений ввести в стране изменения в трудовое законодательство, передает DW.

Предложенный партией премьер-министра Виктора Орбана законопроект, которые критики называют "законом о рабстве", предусматривает увеличение количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400. Этот законопроект может быть утвержден парламентом на следующей неделе.

Законопроект предусматривает, что работодатели гарантированно могут назначать сверхурочные 250 часов в год каждому работнику. В то же время возможно дальнейшее увеличение сверхурочной работы с согласия работника. Правительство утверждает, что изменения принесут пользу тем, кто хочет заработать больше денег, работая более часов.

Организаторами протестов стали профсоюзы, которые считают, что работодатели могут использовать низкие зарплаты и другие методы давления на работников, заставляя их соглашаться больше работать. Также в протестах приняли участие оппозиционные партии.

Венгерская конфедерация профсоюзов требует отмены законопроекта.

"В Венгрии мы несем тяжелый груз на плечах и получаем за это самую низкую зарплату в Европе", - заявил председатель профсоюза Ласло Кардас.

Как передает Reuters, члены профсоюзов и их сторонники протестовали под лозунгами: "Мы протестуем против рабского закона" и "Заставьте вашу мать работать сверхурочно".

Полиция заблокировала главную площадь у парламента, куда протестующие планировали дойти сначала. Поэтому они заняли главную улицу, которая ведет в парламент.

Теги:   Протест Венгрия

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