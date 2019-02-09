Работники немецких кинотеатров провели протест перед красной дорожкой Берлинале
В пятницу, 8 февраля, более 100 работников немецких кинотеатров провели митинг перед главной фестивальной площадкой кинофестиваля Берлинале в столице Германии.
Сотрудники кинотеатров прибыли в Берлин из разных городов Германии, передает Интерфакс-Украина.
Протестующие, которые одели желтые жилеты и принесли с собой свистки и баннеры, требовали повышения зарплаты.
В частности, митингующие хотели увеличения почасовой зарплаты с 9,19 евро до 12,63.
Минимальная ставка не пересматривалась с 2015 года.
Напомним, 7 февраля в столице Германии стартовал 69-ый кинофестиваль Берлинале.
Открытие Берлинале-2019
В четверг, 8 февраля, вечером состоялось торжественное открытие одного из самых важных киносмотров Европы – 69-й Берлинский кинофестиваль (Берлинале).