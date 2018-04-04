Работал над делом Тимошенко и женат на дочери российского олигарха. Что известно о первом приговоренном по делу о вмешательстве РФ в выборы в США

3 апреля в Вашингтоне приговорили к 30 суткам заключения адвоката Алекса ван дер Цваана. Приговор вынесен за дачу ложных показаний в деле против бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

НВ рассказывает, что известно о первом приговоренном в деле о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

Сотрудничество с Манафортом по делу Тимошенко

Как пишет BBC, Алекс ван дер Цваан закончил Королевский колледж в Лондоне. Он владеет русским и французским языками.

33-летний голландский адвокат в 2012 году работал на лондонскую юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Эту фирму нанял в то время Александр Лавринович, который был министром юстиции в правительстве беглого президента Виктора Януковича. Зарубежные юристы должны были выяснить роль Юлии Тимошенко в подписании газового соглашения 2009 года с Россией. Сообщалось, что фактически заказчиком этого юридического отчета был Пол Манафорт, который на тот момент работал на Януковича.

Получив соответствующий отчет от Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в декабре 2012 года, в Минюсте Украины заявили, что он свидетельствует о том, что в "газовом деле" отсутствуют политические мотивы.

Команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера установила, что Алекс ван дер Цваан удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора, который сделал соответствующий запрос об этом. По словам Мюллера, удаленный документ касался работы в 2012 году ван дер Цваана как представителя юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom по делу Тимошенко.

Радио Свобода писала, что ван дер Цваан - один из нескольких юристов Skadden, допросить которых по делу Тимошенко хотят украинские власти.

Влиятельный тесть

В июне 2017 года состоялась свадьба ван дер Цваана и 22-летней Евы Хан, дочери Германа Хана, контролирующего одну из крупнейших инвестиционных групп России Alfa Group и сооснователя Альфа-банка.

По данным Forbes, состояние Германа Хана оценивается в $9,6 млрд.

Герман Хан родился в Киеве, в семье украинских евреев из Львова. На свадьбе Алекса ван дер Цваана и Евы Хан подружки невесты были одеты в украинские вышиванки. Свадьба состоялась в роскошном поместье Luton Hoo Hotel Golf & Spa в британском Бедфордшире.

#khanderzwaan Russian party ???????? Публикация от Ekaterina (@katiaerokhina) 23 Июн 2017 в 12:26 PDT

Ван дер Цваан на суде

По данным американских прокуроров, партнер Пола Манафорта Роберт Гейтс и ван дер Цваан контактировали с бывшим российским разведчиком, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года. Президентские выборы в США прошли в ноябре 2016 года.

Утверждается также, что ван дер Цваан на допросе у Мюллера "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Алекс ван дер Цваан приехал в суд, чтобы выслушать приговор, 3 апреля 2018 года / Фото: EPA

Как писало агентство Reuters, описание "лица А" в судебных записях, по-видимому, соответствует описанию Константина Килимника, украинца, который работал на Манафорта. Килимник также выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту России Владимиру Путину.

Политический репортер Дана Милбэк в колонке для The Washington Post писал, что ван дер Цваан приехал в суд на автомобиле Cadillac Escalade. В зале суда он вел себя так, как будто скучал, а во время вынесения приговора стоял, засунув руку в карман.

"Я извиняюсь перед судом... я извиняюсь перед моей женой и семьей", - заявил подсудимый.

Судья Эми Берман Джексон отметила, что она получила письменные заявления от родителей обвиняемого, его лучшего друга, его беременной жены и врача жены, но ничего от самого подсудимого. При этом ван дер Цваан укоризненно посмотрел на своего адвоката.

Судья добавила, что раскаяние подсудимого "несколько сдержанное, если не сказать больше".

НВ