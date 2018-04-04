Работал над делом Тимошенко и женат на дочери российского олигарха. Что известно о первом приговоренном по делу о вмешательстве РФ в выборы в США

3 апреля в Вашингтоне приговорили к 30 суткам заключения адвоката Алекса ван дер Цваана. Приговор вынесен за дачу ложных показаний в деле против бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.
НВ рассказывает, что известно о первом приговоренном в деле о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.
Сотрудничество с Манафортом по делу Тимошенко
Как пишет BBC, Алекс ван дер Цваан закончил Королевский колледж в Лондоне. Он владеет русским и французским языками.
33-летний голландский адвокат в 2012 году работал на лондонскую юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Эту фирму нанял в то время Александр Лавринович, который был министром юстиции в правительстве беглого президента Виктора Януковича. Зарубежные юристы должны были выяснить роль Юлии Тимошенко в подписании газового соглашения 2009 года с Россией. Сообщалось, что фактически заказчиком этого юридического отчета был Пол Манафорт, который на тот момент работал на Януковича.
Получив соответствующий отчет от Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в декабре 2012 года, в Минюсте Украины заявили, что он свидетельствует о том, что в "газовом деле" отсутствуют политические мотивы.
Команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера установила, что Алекс ван дер Цваан удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора, который сделал соответствующий запрос об этом. По словам Мюллера, удаленный документ касался работы в 2012 году ван дер Цваана как представителя юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom по делу Тимошенко.
Радио Свобода писала, что ван дер Цваан - один из нескольких юристов Skadden, допросить которых по делу Тимошенко хотят украинские власти.
Влиятельный тесть
В июне 2017 года состоялась свадьба ван дер Цваана и 22-летней Евы Хан, дочери Германа Хана, контролирующего одну из крупнейших инвестиционных групп России Alfa Group и сооснователя Альфа-банка.
По данным Forbes, состояние Германа Хана оценивается в $9,6 млрд.
Герман Хан родился в Киеве, в семье украинских евреев из Львова. На свадьбе Алекса ван дер Цваана и Евы Хан подружки невесты были одеты в украинские вышиванки. Свадьба состоялась в роскошном поместье Luton Hoo Hotel Golf & Spa в британском Бедфордшире.
Ван дер Цваан на суде
По данным американских прокуроров, партнер Пола Манафорта Роберт Гейтс и ван дер Цваан контактировали с бывшим российским разведчиком, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года. Президентские выборы в США прошли в ноябре 2016 года.
Утверждается также, что ван дер Цваан на допросе у Мюллера "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.
Алекс ван дер Цваан приехал в суд, чтобы выслушать приговор, 3 апреля 2018 года / Фото: EPA
Как писало агентство Reuters, описание "лица А" в судебных записях, по-видимому, соответствует описанию Константина Килимника, украинца, который работал на Манафорта. Килимник также выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту России Владимиру Путину.
Политический репортер Дана Милбэк в колонке для The Washington Post писал, что ван дер Цваан приехал в суд на автомобиле Cadillac Escalade. В зале суда он вел себя так, как будто скучал, а во время вынесения приговора стоял, засунув руку в карман.
"Я извиняюсь перед судом... я извиняюсь перед моей женой и семьей", - заявил подсудимый.
Судья Эми Берман Джексон отметила, что она получила письменные заявления от родителей обвиняемого, его лучшего друга, его беременной жены и врача жены, но ничего от самого подсудимого. При этом ван дер Цваан укоризненно посмотрел на своего адвоката.
Судья добавила, что раскаяние подсудимого "несколько сдержанное, если не сказать больше".
Комментарии
Правила комментирования