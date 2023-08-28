Ищут среди беженцев. В ком прежде всего нуждается польский рынок труда, — анализ NV 28 августа, 20:27 NV Премиум На польском рынке труда ощутимо не хватает мужчин (Фото:Czarek Sokolowski / AP)

Примерно 60−70% украинцев, которые приезжают в Польшу после полномасштабного вторжения, выбирают низкоквалифицированные профессии.

На фоне роста национальной экономики польский рынок остро нуждается в различных строителях, работниках медицинской сферы (от медсестер до психотерапевтов), электриках, слесарях, столярах, сварщиках, а также поварах, пекарях, работниках сферы транспорта и логистики и даже бухгалтерах. Таковы данные исследования Occupational Barometer 2022.

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Об этом говорится в статье «Конвейер с востока. Как украинцы стали драйвером экономики Польши», опубликованной в № 3 журнала NV.

Сейчас большинство граждан Украины, проживающих в Польше, — это женщины, у которых есть дети и которые нередко работают на должностях ниже собственной квалификации. Такие данные приведены в исследовании миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Поэтому ключевая тенденция рынка труда в Польше — ощутимая нехватка мужчин, и сложнее всего закрываются соответствующие вакансии, а также те, которые требуют дополнительной квалификации: сварщики, столяры, электрики. Об этом рассказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации компании Gremi Personal.

Со стороны польских работодателей для украинцев доступно в среднем 5 тыс. вакансий ежемесячно, больше всего — в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, заверила Виктория Новосад, аналитик компании Jooble. «Зимой большее количество вакансий для украинцев в Польше касалось предложений о работе в магазинах / супермаркетах, в продажах и работах, связанных с администрированием складов», — рассказала эксперт. При этом в летние месяцы становится больше вакансий в сферах производства и строительства: ищут механиков, электриков, строителей, сварщиков и тому подобное.

«Популярными вакансиями по состоянию на июль в Польше для украинцев являются предложения о сезонной работе в области ресторанного и гостиничного бизнеса», — добавила представитель Jooble.

Также немало предложений для водителей различных категорий и водителей доставки. Реже встречаются потребности в так называемых «белых воротничках» — например, для Java Developer или Project Manager, резюмирует Новосад.

При этом украинцы все чаще начинают занимать и более высококвалифицированные должности в таких сферах, как IT, продажи, HR, менеджмент, работа с персоналом, финансы, отметила Джоболда с Gremi Personal. Она это связывает не только с растущей интеграцией соотечественников в Польше, а также и с тем, что многие украинские бизнесы начали работать на местном рынке — мол, они нанимают немало сограждан на различные должности.

Но тройку самых популярных вакансий в Gremi Personal видят так: повар, сборщик ягод, овощей и фруктов и помощник повара. Далее в десятке — курьер-водитель, мойщики посуды, официанты, помощники пекаря, разнорабочие, горничные (уборщицы) и сиделки для пенсионеров.

«Это те вакансии, которые чаще всего выбирают наши клиенты, обращаясь к нам за работой», — пояснила Джоболда. При этом больше всего вакансий, по ее словам, в сфере пищевой промышленности и логистики, например, упаковки.

По словам представительницы Gremi Personal, примерно 60−70% тех, кто приезжает в Польшу после полномасштабного вторжения, берутся за работу без знания языка, поэтому в основном выбирают низкоквалифицированные профессии. «Но мы также видим другую тенденцию. До войны большинство украинских заробитчан не занималось активно изучением языка, а теперь почти 80% наших сограждан сразу берутся за польский», — добавляет она. Это, по ее мнению, от желания интегрироваться и устроиться впоследствии на более квалифицированную работу.

Этот материал впервые напечатан в журнале NV № 3 за август 2023 года .Приобрести его можно здесь.