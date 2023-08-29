Не золотые горы. Сколько платят украинцам в Польше — инфографика NV 29 августа, 11:50 NV Премиум Фото с прошлогодней ярмарки вакансий для украинцев в Кракове (Фото:Jakub Porzycki / NurPhoto via Reuters)

Наибольшие заработки среди сезонных работников-украинцев в Польше у поваров, наименьшие — у сиделок для пенсионеров.

Оплата сезонной работы украинцев в Польше по 10 самым популярным вакансиям колеблется в пределах от 28 тыс. до 44 тыс. грн, если перевести их заработки из злотых в национальную валюту.

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Об этом говорится в статье «Конвейер с востока. Как украинцы стали драйвером экономики Польши», опубликованной в № 3 журнала NV.

Данные по заработкам соотечественников собрала в начале сезона Gremi Personal, международная компания по трудоустройству.

Фото: Дані: Gremi Personal

При этом 43-летняя Елена Щербановская из Киева, уехавшая в Польшу в марте прошлого года вместе с тремя несовершеннолетними детьми, по специальности — экономист. До большой войны она работала финансовым контролером в крупной компании, а в соседней стране устроилась в бухгалтерское бюро в городе Новый Тарг на юге Польши, что неподалеку от курортного Закопане. Ее зарплата равна официальной минимальной — 2,783 тыс. злотых, или примерно 25,5 тыс. грн.

45-летняя Людмила Мартынюк из Днепра по специальности экономист, имеет высшее образование. До полномасштабного вторжения долгое время работала представителем украинской компании — производителя косметики. Но расположенный в Харькове завод тогда остановился, и она осталась без работы. Осенью 2022-го года поехала в Польшу в поисках работы, и так попала на завод по производству ремней безопасности для автомобилей вблизи Вроцлава, с посменным 8-часовым графиком работы. «Там работали с сентября по декабрь. На руки я получала где-то 2,4 тыс. злотых [21,9 тыс. грн]», — рассказала Мартынюк. Впоследствии она переехала в другой город и устроилась на завод по производству электропроводки для крупногабаритных авто. За более чем полгода днепрянка успела поработать на разных этапах, охотно берясь за дополнительные часы. При 12-часовом графике ее заработки дотягивали почти до 5 тыс. злотых (45,6 тыс. грн).

Этот материал впервые напечатан в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести его можно здесь.