Рабочие убрали фамилию Трампа с отеля в Панаме

С отеля в Панаме убрали фамилию президента США

В понедельник, 5 марта, демонтировали фамилию президента США Дональда Трампа из вывески отеля Trump International Hotel & Tower в Панаме, после того как Trump Organization потеряла контроль над зданием после решения суда.

Как передает Reuters, инвестор Орестес Финтиклис выкупил часть здания отеля у Trump Organization и добился через суд отставки прежнего менеджмента.

"Сегодня этот спор был урегулирован судьями и властями нашей страны. Сегодня Панама заставила собой гордиться", - заявил он.

Ни в Trump Organization, ни власти Панамы пока не прокомментировали это сообщение.

Напомним, что компания Trump Organization в октябре 2015 заключила предварительное соглашение о строительстве проекта Trump Tower в центре Москвы.