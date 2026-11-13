Немецкий производитель дронов, поставляющий беспилотники Украине, заявил о кибератаке

13 ноября, 18:50
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Беспилотник Vector производства Quantum Systems (Фото: quantum-systems.com)

Беспилотник Vector производства Quantum Systems (Фото: quantum-systems.com)

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems, чьи дроны используют Вооруженные силы Украины, подвергся кибератаке. Компания начала внутреннее расследование и уведомила о нем соответствующие органы власти.

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 12 ноября.

Инцидент произошел в конце октября 2026 года. По результатам первичной проверки компания Quantum Systems установила, что речь идет об активной кибератаке. Командам ИТ и безопасности удалось локализовать угрозу в сотрудничестве с государственными органами.

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В компании заверили, что характер инцидента и принятые меры не создают угрозы для конечных пользователей и операторов беспилотников. В настоящее время обстоятельства кибератаки расследуются.

В то же время, по данным Financial Times, немецкие военные временно вывели из эксплуатации беспилотники этого производителя в качестве меры предосторожности после кибератаки. Министерство обороны Германии отказалось комментировать эту информацию.

Quantum Systems — оборонная компания из Баварии, разрабатывающая беспилотники для военного и гражданского применения. Основное направление ее деятельности — системы разведки и наблюдения. В частности, среди новых разработок компании — беспилотник Reliant, способный вести непрерывное наблюдение за обширными территориями более 10 часов. Он оснащен системой вертикального взлета и встроенным искусственным интеллектом.

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Компания также разрабатывает программное обеспечение Mosaic для управления беспилотными системами, а также надводные и подводные дроны. Ее беспилотники используют украинские военные в войне против России.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Германия БПЛА Дроны Кибератака

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