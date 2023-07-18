Бросил коктейль Молотова: в Москве мужчина пытался поджечь мавзолей Ленина

18 июля, 16:01
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Мавзолей Владимира Ленина (Фото:Baza/Telegram)

Мавзолей Владимира Ленина (Фото:Baza/Telegram)

17 июля в Москве мужчина пытался поджечь усыпальницу лидера большевиков Владимира Ленина, бросив в мавзолей коктейль Молотова. Об этом сообщают российские Telegram-каналы Baza и Shot.

По сообщениям каналов, фигурантом оказался 37-летний житель города Чита, находящегося в Забайкальском крае РФ, Константин Стачуков.

Около десяти вечера он подошел к мавзолею и запустил в него бутылку с зажигательной смесью, после чего его задержали и составили протокол об административном правонарушении по статье о «Неподчинение законному распоряжению сотрудника ОВД».

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По данным канала Baza, попытку поджечь мавзолей он решил осуществить накануне своего дня рождения.

Впрочем, отмечается, что бутылка разбилась о брусчатку и вспыхнула, а помещение мавзолея не претерпело никаких повреждений.

7 февраля из мавзолея в центре Москвы пытались похитить тело Ленина.

После задержания выяснилось, что расхититель гробниц находился в состоянии алкогольного опьянения, а то, зачем ему понадобилась мумия советского вождя, мужчина объяснить также не смог.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Москва Ленин мавзолей

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