Бросил коктейль Молотова: в Москве мужчина пытался поджечь мавзолей Ленина 18 июля, 16:01 Мавзолей Владимира Ленина (Фото:Baza/Telegram)

17 июля в Москве мужчина пытался поджечь усыпальницу лидера большевиков Владимира Ленина, бросив в мавзолей коктейль Молотова. Об этом сообщают российские Telegram-каналы Baza и Shot.

По сообщениям каналов, фигурантом оказался 37-летний житель города Чита, находящегося в Забайкальском крае РФ, Константин Стачуков.

Около десяти вечера он подошел к мавзолею и запустил в него бутылку с зажигательной смесью, после чего его задержали и составили протокол об административном правонарушении по статье о «Неподчинение законному распоряжению сотрудника ОВД».

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По данным канала Baza, попытку поджечь мавзолей он решил осуществить накануне своего дня рождения.

Впрочем, отмечается, что бутылка разбилась о брусчатку и вспыхнула, а помещение мавзолея не претерпело никаких повреждений.

7 февраля из мавзолея в центре Москвы пытались похитить тело Ленина.

После задержания выяснилось, что расхититель гробниц находился в состоянии алкогольного опьянения, а то, зачем ему понадобилась мумия советского вождя, мужчина объяснить также не смог.