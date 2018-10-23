"Пытался сделать РФ свободной": советник Трампа по нацбезопасности возложил венок на месте убийства Немцова

В США отметили, что память о Немцове "продолжает вдохновлять людей"

Во время своего официального визита в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил венок на месте убийства российского оппозиционера Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

"Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. Память о нем продолжает вдохновлять людей", - говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. Память о нем продолжает вдохновлять людей. @AmbJohnBolton возложил венок в память о Борисе Немцове на месте, где был убит политик. pic.twitter.com/rVt3jZLF5M Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон пришел на Большой Москворецкий мост, где был убит Борис Немцов, и возложил венок в память о нем pic.twitter.com/mLvc4LFFOq — DW на русском (@dw_russian) 23 октября 2018 г. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 23 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что во время своего визита в Россию Болтон встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Во время нее стороны обсудили договоры и конвенции о вооружении, в том числе ядерном.

Встреча Болтона и Патрушева проходила на фоне решения главы Белого дома Дональда Трампа расторгнул договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом он не исключил новое соглашение.