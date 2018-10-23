23 октября 2018, вторник

"Пытался сделать РФ свободной": советник Трампа по нацбезопасности возложил венок на месте убийства Немцова

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В США отметили, что память о Немцове
Фото: посольство США в РФ

В США отметили, что память о Немцове "продолжает вдохновлять людей"

Во время своего официального визита в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил венок на месте убийства российского оппозиционера Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

"Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. Память о нем продолжает вдохновлять людей", - говорится в сообщении посольства США в Twitter.

 

Ранее сообщалось, что во время своего визита в Россию Болтон встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Во время нее стороны обсудили договоры и конвенции о вооружении, в том числе ядерном.

Встреча Болтона и Патрушева проходила на фоне решения главы Белого дома Дональда Трампа расторгнул договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом он не исключил новое соглашение.

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