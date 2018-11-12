Пыня - лжец. В центре Перми к столбу привязали "военного преступника Путина" - фото

В российской Перми возле Центрального универмага к столбу привязали манекен с лицом главы Кремля Владимира Путина.

Соответствующее фото было опубликовано в соцсети сообществом "Подслушано Пермь".

На нем видно, что неизвестные одели "президента РФ" в подобие тюремной робы и написали ему на лбу "лжец".

Кроме того, на грудь манекену приклеили табличку с надписью "Военный преступник Пыня В. В. (прозвище Путина среди молодого поколения россиян – ред.)".

Отметим, что в последнее время из-за принятия Кремлем целого ряда непопулярных среди граждан мер, как, например, повышение пенсионного возраста, рейтинг Путина и Единой России среди граждан серьезно снизился, из-за чего в РФ усилились протестные настроения.