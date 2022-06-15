Готовы к «смерти Сталина»? Пять самых обсуждаемых кандидатов в преемники Путина: кто они и чем «отличились» после 24 февраля 15 июня, 07:43 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Вячеслава Володина (слева) и Сергея Кириенко (справа) называют в числе вероятных преемников Путина (Фото:duma.gov.ru)

На фоне слухов о болезни Владимира Путина и недовольстве вторжением в Украину в отдельных прослойках элит РФ в медиа все чаще обсуждают имена возможных преемников российского диктатора.

НВ рассказывает, что стоит знать о нескольких из них.

Что известно о дискуссиях вокруг фигуры преемника Путина

В российском законодательстве прописан формальный порядок «преемничества» на случай, если президент РФ внезапно теряет полномочия, напомнил в майском интервью Радио НВ российский оппозиционер Илья Пономарев, депутат Государственной Думы 2007−2016 годов.

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«Есть конституционная процедура, которая жестко прописана: если что-нибудь случается с Путиным, то его место должен будет занять [Михаил] Мишустин, действующий премьер-министр страны. А если что-то случится с господином Мишустиным, то третьей в очереди на власть будет Валентина Матвиенко, руководитель Совета Федерации. Четвертым будет [Вячеслав] Володин, руководитель Госдумы Российской Федерации», — пояснил Пономарев.

Михаил Фишман, российский журналист, убежден, что сам Владимир Путин не намерен оставлять либо «обозначать» преемника, как это было в случае Дмитрия Медведева.

«Это было понятно еще до войны, но теперь уже окончательно очевидно, что не будет такой ситуации, в которой Путин скажет: „Все, я ухожу, а теперь вместо меня будет кто-то“, как он это сказал в 2007 году, — поделился наблюдением Фишман в интервью НВ. — Такая ситуация больше не повторится никогда. Это понимают все. Наверное, под преемниками в этом смысле надо понимать, [тех] кто окажется „ближе к флажку“, как после смерти Сталина. Рассуждать про преемников как про преемников Сталина, наверное, теоретически возможно сейчас. А про преемников как это было раньше, как Медведев был преемником и стал им — это абсолютно бессмысленно и не соответствует ничему».



В российских политических кругах действительно уже обсуждают разные кандидатуры, рассказывал портал Медуза 24 мая. По словам близких к Администрации Путина и правительству РФ собеседников издания, во власти все чаще обсуждается тема «будущего после Путина». «Это не о том, что Путина прямо сейчас хотят свергнуть и готовится заговор. Но есть понимание, или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет», — пояснил один из источников Медузы. «Президент наворотил, но потом все можно будет исправить — как-то договориться [с Западом и Украиной]», — добавил еще один собеседник. По его словам, в Кремле негласно обсуждаются даже фигуры преемников президента. Среди них — мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко.



В этом списке мировые СМИ нередко упоминают также ближайшего соратника и «ястреба» Путина Николая Патрушева, а еще — спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, одного из претендентов в формальной очереди российского «престолонаследия».

Сергей Кириенко

59 лет, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ

Фото: http://council.gov.ru/

В 1984 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта, спустя десятилетие — академию народного хозяйства при правительстве РФ. Начинал карьеру с работы мастера на судостроительном заводе в Нижнем Новгороде (до 1990 город носил название Горький), был активным «комсомольцем» и в 1990-м году был избран депутатом Горьковского облсовета.

В большую российскую политику Кириенко попал в 1997 году. Тогда его переезду в Москву способствовал Борис Немцов, занимавший должность вице-премьера в правительстве Виктора Черномырдина. Кириенко был назначен первым замом министра топлива и энергетики РФ, а вскоре возглавил это министерство. Уже в 1998 году он в 35 лет стал самым молодым премьер-министром в истории РФ, обретя статус реформатора. Пытался реализовать в России масштабные либеральные экономические изменения. Однако именно правительство Кириенко объявило дефолт 1998 года, в том же году ему пришлось уйти в отставку.

В 1999 году проиграл Юрию Лужкову выборы мэра Москвы, заняв второе место. В 1999—2000 годах был депутатом Госдумы и возглавлял фракцию Союза правых сил — праволиберальной партии, ориентированной на рыночные реформы, «серым кардиналом» которой считался Анатолий Чубайс.

После прихода к власти Владимира Путина в 2000 году перешел работать в Администрацию президента (АП) РФ, до 2005-го был его представителем в Приволжском федеральном округе. Затем более 10 лет возглавлял российское агентство Росатом. С осени 2016 года — первый зам руководителя администрации Путина, фактический глава внутриполитического блока Кремля.

С началом вторжения России в Украину Кириенко заменил Дмитрия Козака в роли нового «куратора» Кремля по связям с боевиками «Л/ДНР», вопросам оккупации и присоединения захваченных территорий Украины. По информации Медузы, за время войны сумел войти в ближний круг Путина и расширить сферу своих полномочий. «Именно подчиненным Кириенко поручено разработать имидж России после войны», — писал недавно российский портал.

Российский журналист Михаил Фишман в недавнем интервью НВ отметил, что Кириенко выполняет еще одну роль: «переводит агрессию Медведева, она же агрессия Путина, на условно мирный язык». «Он превращает ее в такую мирную повестку: вот сейчас мы будем отстраивать Донбасс. Или что-нибудь такое. И улыбается при этом, и говорит как-то мягко, как мы привыкли к Кириенко тоже еще с конца 1990-х годов. Но говорит-то он все то же самое, что хочет Путин от него слышать», — отметил Фишман. По его словам, из всего остального окружения Путина Кириенко «единственный остался со своим собственным бэкграундом, он, конечно, более способный, более умный политик». «Тех-то просто принесли во власть, их Путин принес. А Кириенко сделал себя сам. Он в этом смысле другой», — пояснил Фишман.

Пономарев напомнил НВ, что Кириенко также отвечает за подбор губернаторов и «хорошо справился с выборами»: полностью разрушил все планы несистемной оппозиции и саму несистемную оппозицию. «То есть, на данный момент Путин видит в Кириенко очень эффективного менеджера, который сочетает огромную работоспособность с умением держаться в тени, умением ждать, проходить через глубокие кризисы, как кризис 1998 года, когда мы впервые все про Кириенко [тогда стал премьером РФ] услышали. Он и для силовиков свой. И, что еще очень важно, что он все равно имеет такой либеральный флер», — считает российский оппозиционер.

«Поэтому люди помнят и понимают: если что-то такое случается и Путина завтра не будет, то Кириенко может выступить мостиком к Западу, консолидатором элит. У Кириенко очень много качеств, которые наталкивают на мысли, что он может выполнить роль преемника. Я думаю, что это такой очень надежный резервный вариант для Путина», — убежден Илья Пономарев.



Николай Патрушев

70 лет, секретарь Совета безопасности РФ

Фото: http://www.scrf.gov.ru/

Как и Владимир Путин, Николай Патрушев родом из Санкт-Петербурга и является выходцем из советских силовых структур. Сын военного-парторга и одноклассник Бориса Грызлова, Патрушев окончил приборостроительный факультет Ленинградского кораблестроительного института. Некоторое время работал в нем инженером, однако затем начал строить карьеру в КГБ. В 1975 году Патрушев окончил высшие курсы КГБ при Совмине СССР в Минске и начал с должности оперуполномоченого в контрразведывательном подразделении КГБ СССР по Ленинградской области. Позже возглавлял службу по борьбе с контрабандой и коррупцией, повысил «квалификацию» в Высшей школе КГБ СССР.

После развала Союза в начале 90-х Патрушев занимал должность министра безопасности Республики Карелия и руководил контрразведкой в этом регионе. С 1994 года работал на руководящих должностях в ФСБ. В мае 1998 года, еще при Борисе Ельцине, перешел на работу в Администрацию президента РФ, где сменил Владимира Путина на посту руководителя Главного контрольного управления. Путин тогда пошел на повышение, стал первым замом главы Администрации Ельцина, а Патрушев был назначен еще одним из замов.

В 1998—1999 годах работал заместителем директора ФСБ России, возглавлял Департамент экономической безопасности, затем почти десятилетие (в 1999 — 2008 годах) сам был директором ФСБ. После второй чеченской войны, в 2001 -2003 годах параллельно руководил Оперативным штабом по управлению контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона.

С мая 2008 года занимает пост Секретаря Совета безопасности РФ.

Патрушев считается одним из близких соратников Путина и сторонником жесткой силовой линии, т.н. «партии войны» в его окружении. Его часто упоминают в коротком списке лиц, осведомленных о планах вторжения в Украину до его начала. «Патрушев и Путин, с точки зрения войны в Украине, — одно и то же», — отметил в интервью НВ российский оппозиционер, депутат Государственной Думы 2007−2016 годов Илья Пономарев.

За последние месяцы Патрушев проявляет большую публичную активность и является одним из немногих официальных лиц, которым доверено комментировать ход «спецоперации», как в РФ называют варварскую войну. Так, в конце мая он заявил о ее ходе: «Мы не гонимся за сроками… Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может». В мае британский таблоид The Sun распространил неподтвержденную информацию о том, что Путина готовят к хирургической операции и на время ее проведения он якобы решил передать полномочия именно Патрушеву.

Впрочем, в недавнем интервью НВ российский политический обозреватель Андрей Перцев (живет в Литве) предположил, что Путин «все менее готов хоть кого-то слушать, а круг близких людей предельно сужен». «Даже [директор службы внешней разведки] Сергей Нарышкин и Николай Патрушев, которые были близки Путину не только по общему чекистскому прошлому, но и по общим интересам, например, к истории, уже кажутся достаточно отдаленными персонами. […]. Если раньше часто было видно, что Путин говорит на языке этих людей, используя их аргументацию, то теперь ощущение, что Нарышкин и Патрушев говорят на языке Путина, их риторика упростилась», — отметил Перцев.

Вячеслав Володин

58 лет, председатель Госдумы РФ

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Володин окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства (уже позже — академию госслужбы при президенте РФ). Политическую карьеру начал с избрания в 1990 году депутатом Саратовского горсовета, к середине 90-х стал зампредседателя Саратовской областной думы. В 1996 году — вице-губернатор Саратовской области

В 1999 году был впервые избран депутатом Госдумы III созыва от блока Отечество — Вся Россия (ОВР), занимал руководящие должности во фракции. Именно блок ОВР в 2001 год стал базой для создания партии Единая Россия.

В партии Путина и ее думской фракции Володин играл ведущие роли с самого начала ее существования. В 2005—2011 годах был секретарем президиума генсовета Единой России. Занимал должность вице-спикера Госдумы. В 2010—2011 годах был вице-премьером — руководителем аппарата в правительстве РФ (при премьере Путине). В 2011—2016 — первый заместитель руководителя Администрации президента РФ (при президентах Медведеве, а затем и Путине). С 2016 года — председатель Госдумы РФ.

«С начала войны спикер Госдумы Вячеслав Володин, который и раньше не стеснялся поддерживать президента России во всех начинаниях (и даже провозгласил лозунг Нет Путина — нет России), ведет себя особенно активно, — писал о нем портал Медуза в апреле 2022 года. — В ежедневных постах и выступлениях Володин клеймит предателями культурных деятелей, выступивших против войны, требует продавать за рубли не только газ, но и другие товары, а также называет „больным и несчастным“ президента США Джо Байдена. И все — только ради того, чтобы порадовать одного человека: Владимира Путина».

Несколько источников Медузы заявили, что Володин никогда не скрывал в личных разговорах желания когда-нибудь стать преемником Владимира Путина и «работает на это». Один из собеседников портала сыронизировал: «Когда он говорит, что после Путина будет Путин, он сознательно или несознательно намекает на себя. Будет Путин по фамилии Володин — тут даже фамилия его помогает».

Дмитрий Медведев

56 лет, зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия

Фото: http://www.scrf.gov.ru/

Медведев — единственный человек, уже побывавший в роли преемника российского диктатора в 2008—2012 годах, когда он занимал должность президента РФ при премьере Путине. Медведев, окончивший юрфак Ленинградского государственного университета в родном Санкт-Петербурге, в 1999 году оказался в Москве именно по приглашению Путина. Был назначен заместителем Дмитрия Козака, который на тот момент руководитель аппаратом премьер-министра РФ. Затем, когда Путин сменил Ельцина во главе РФ, Медведев долгое время занимал пост председателя совета директоров ОАО Газпром (с 2000 по 2008 год с небольшим перерывом). В 2003 — 2005 годах был также руководителем Администрации Путина, в 2005 — 2008 — первый зампредседателя правительства при премьерах Михаиле Фрадкове и Викторе Зубкове.

При публичной поддержке Единой России и других пропутинских сил в 2008 году был избран самым молодым президентом России (в 42 года), что дало возможность Путину впоследствии избраться еще на два президентских срока после «перерыва» на президентство Медведева. В роли главы государства Медведев запомнился попытками выстроить имидж более либерального руководителя, активного пользователя гаджетов, при нем США пытались осуществить «перезагрузку» отношений с Россией.

В конце своей каденции предложил поддержать Владимира Путина на выборах президента России в 2012 году. После этой «рокировки» возглавил правительство РФ, которое было отправлено в отставку в 2020 году. Медведев остался формальным лидером Единой России и был назначен на созданную под него должность в Совбезе РФ, однако фактически исчез из активной публичной деятельности.

В нее Медведев внезапно вернулся с началом российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. С тех пор в соцсетях и на публике бывший президент и премьер озвучивает небывало резкие и грубые заявления в адрес Украины и украинских политиков, западных лидеров, а также самые воинственные призывы. Российский журналист Михаил Фишман в интервью НВ предположил, что Медведев за это время стал чаще встречаться с Путиным, «или по крайней мере у них точно появился какой-то контакт после 24 февраля». «В этом, наверное, можно не сомневаться. Я практически уверен. И как-то из этих разговоров Медведев выносит то, что он теперь пишет в своем Телеграме. И это производит действительно довольно большое впечатление, если сравнить это с тем Медведевым, с которым были связаны надежды на оттепель и так далее», — отметил Фишман.

Обозреватель Медузы Андрей Перцев в недавнем подкасте о новой риторике Медведева и его шансах снова стать преемником предположил, что таким образом экс-президент пытается избавиться от имиджа «предателя» в глазах Путина, который ранее «ручкался с Обамой», и «цареугодно» доказать диктатору, что «сжигает мосты».

Сергей Собянин

63 года, мэр Москвы

Фото: kremlin.ru

Собянин родом из небольшого села Няксимволь в Ханты-Мансийском национальном округе. Окончил механический факультет Костромского технологического института, позже получил второе юридическое образование. В начал 1980-х работал слесарем в и токарем, затем мастером цеха на Челябинском трубопрокатном заводе.

Политическую карьеру начал строить с комсомола, к концу 80-х стал замом заведующего организационным отделом Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС. В начале 90-х несколько лет работал в налоговых структурах города Когалым в том же округе, позже курировал экономические вопросы как первый замглавы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Был депутатом и председателем думы ХМАО (1994—2000), в 1996 году стал членом Совета Федерации РФ.

После 2000 года занимал посты губернатора Тюменской области (2001—2005), руководителя Администрации Владимира Путина (2005—2008), руководителя аппарата правительства в ранге вице-премьера РФ (2008—2010). На президентских выборах 2008 года возглавлял предвыборный штаб Дмитрия Медведева.

В октябре 2010 года после отставки Юрия Лужкова Сергей Собянин по представлению Дмитрия Медведева был утвержден в должности мэра Москвы голосованием в Мосгордуме. В 2013 года избран на эту должность на досрочных выборах, в 2018 году переизбран на третий срок.

После начала вторжения РФ в Украину Собянин, как и большинство российских чиновников, поддержал войну, хотя придерживается более осторожной риторики по сравнению с Медведевым или Патрушевым. В начале июня 2022 года мэр Москвы посетил оккупированный Луганск, где встретился с главой боевиков т.н. «ЛНР» Леонидом Пасечником. В числе возможных преемников Путина Собянина в конце мая 2022 года назвал сайт Медуза, отметив со ссылкой на собственные источники, что его кандидатура «негласно обсуждается» наряду с Медведевым и Кириенко.

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