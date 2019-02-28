Пьяный капитан: появилось видео столкновения российского судна с мостом в Южной Корее Сегодня, 15:53 278 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Новости дня/YouTube Перед этим российское судно задело в порту Пусана круизный лайнер Скриншот с видео Новости дня/YouTube

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено столкновение российского грузового судна Сигранд с автомобильным мостом в южнокорейском Пусане.

На нем видно, как сухогруз пытается пройти между опорами, несмотря на то, что высота пролета этого никак не позволяет.

В результате, судно врезалось в конструкцию, из-за чего как сам Сигранд, так и мост получили значительные повреждения.

Кроме того, перед этим российский корабль задел в порту Пусана круизный лайнер.

Ранее сообщалось, что у юго-восточного побережья Южной Кореи российское судно протаранило мост.

Причины происшествия пока достоверно не установлены, однако, согласно информации южнокорейских властей, капитан корабля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также отмечается, что навигационная береговая служба сообщала ему о возможной аварии, если не скорректировать курс, но россиянин заявил, что "плохо понял английский".