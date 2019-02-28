Пьяный капитан: появилось видео столкновения российского судна с мостом в Южной Корее
В Сети
опубликовали видео, на котором запечатлено столкновение российского грузового
судна Сигранд с автомобильным мостом в южнокорейском Пусане.
На нем видно, как
сухогруз пытается пройти между опорами, несмотря на то, что высота пролета этого
никак не позволяет.
В результате,
судно врезалось в конструкцию, из-за чего как сам Сигранд, так и мост получили
значительные повреждения.
Кроме того, перед
этим российский корабль задел в порту Пусана круизный лайнер.
Ранее сообщалось,
что у юго-восточного побережья Южной Кореи российское судно протаранило мост.
Причины происшествия
пока достоверно не установлены, однако, согласно информации южнокорейских
властей, капитан корабля находился в состоянии алкогольного опьянения.
Также отмечается,
что навигационная береговая служба сообщала ему о возможной аварии, если не
скорректировать курс, но россиянин заявил, что "плохо понял
английский".