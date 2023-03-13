С-400 вместо деревьев. В Москве вырубают леса, чтобы разместить комплексы ПВО — The Insider

13 марта, 15:11
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ЗРК С-400 в парке-заповеднике Лосиный остров в походном и боевом положении (Фото:The Insider)

ЗРК С-400 в парке-заповеднике Лосиный остров в походном и боевом положении (Фото:The Insider)

Власти Москвы вырубили леса в нескольких районах столицы России, чтобы разместить там системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в расследовании The Insider.

Как пишет издание, речь идет о военной технике и вырубке деревьев в парке Лосиный остров, на полях Тимирязевской сельхозакадемии и в охранной зоне музея-заповедника Коломенское.

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Об установке ЗРК С-400 в парке-заповеднике Лосиный остров стало известно в начале этого года. Это возмутило местных жителей и экологов, однако в ответ на их запрос в муниципалитете ответили, что цель строительства военных площадок — «обеспечить национальную безопасность и оборону Российской Федерации».

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В микрорайоне Курьяново напротив усадьбы Коломенское уничтожили большой лесной массив на берегу реки Москва — здесь экология пострадала больше всего, пишет The Insider. Сейчас в этой местности строят площадку под нужды минобороны России, которая займет 5 гектаров. В Госдуме в ответ на жалобы жителей заявили, что здесь была «промзона, собачий питомник и очистная станция».

ЗРК С-400 в парке-заповеднике Лосиный остров в походном и боевом положении (Фото: The Insider)
ЗРК С-400 в парке-заповеднике Лосиный остров в походном и боевом положении / Фото: The Insider

Издание сообщает, что из-за близости масштабного строительства активисты переживают за сохранение заповедника Коломенское и церкви Вознесения, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Памятник может потерять статус из-за резкого изменения ландшафта вокруг него. В Коломенском военная техника будет располагаться и на природной охраняемой территории, и на территории культурного наследия.

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Ранее в январе установленные ПВО заметили в Ново-Огарево возле резиденции диктаттора Владимира Путина, на крыше здания Минобороны РФ и на крыше офисного центра недалеко от Кремля.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Лес ПВО Вырубка лесов

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