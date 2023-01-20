«Блицкриг», день 331. На крышах в Москве ставят комплексы ПВО Панцирь: россияне теряются в догадках, в Украине — чемпионат шуток и фотожаб 20 января, 12:54 Сюжет Военная техника — вероятно, ЗРПК Панцирь-С1 — на крыше главного здания Минобороны РФ в Москве (Фото:Военный Осведомитель / Телеграм)

Спустя 11 месяцев после вторжения России не только не удалось захватить Украину, но и пришлось перейти к крайне странным мерам в собственной столице: на крыше нескольких зданий в центре Москвы установили ЗРПК Панцирь, который может использоваться как ПВО.

NV рассказывает, где уже заметили объекты ПВО в Москве и как на это реагируют в Украине.

«Панцири» на крышах Москвы: что происходит

Начиная с 19 января в российских соцсетях публикуют фотографии и видео военной техники, которую с помощью специальных тяжелых кранов поднимают на крыши высотных и стратегически важных зданий в Москве. Вероятно, это зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) Панцирь-С1, которые могут быть частью систем ПВО.

Видео дня

Всего в Москве зафиксировано уже несколько таких случаев.

На здании бизнес-центра в Тетеринском переулке, 8.

В российских Телеграм-каналах пишут, что в здании размещается ряд офисов — «начиная от студии фотосъемки и заканчивая репетиторами и курсами вокала». Новая газета Европа называет здание бизнес-центром, он расположен рядом с метро Таганская.

Корреспондентам MSK1.RU охранник локации заявил, что военные якобы «ремонтируют крышу»: «Стройбатовцы работают. Не переживайте вы так, это просто плановые учения».

На номерах военной техники, которая стояла на месте установки ЗРПК Панцирь на крышу, журналисты заметили «50-й код региона». «Он относится к Западному военному округу, в который входит Москва», — уточнили в MSK1.RU.



На крыше главного здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной.

В поселке Заречье Одинцовского городского округа Москвы, неподалеку от резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево.

Резиденция находится в 10 километрах от места размещения установки, сообщил Телеграм-канал Сирена. Видео было снято еще 6 января.

Русская служба BBC News напоминает, что это не первые сообщения об объектах ПВО в Москве с начала 2023 года. «На прошлой неделе Телеграм-каналы публиковали фото, якобы свидетельствующие, что средства ПВО появились в районе Лосиного острова и в районе Тимирязевской академии, а провоенные блогеры пугали рассуждениями о возможном украинском ударе по Москве», — пишет ВВС.

Об этом же пишет и телеграм-канал Сирена, уточняя, что секретная стройка в национальном парке Лосиный остров, ради которой вырубили деревья, оказалась площадкой под ЗРК. «Ее оборудованием якобы занимается Минобороны. Депутаты и общественники отправляли запросы о законности вырубки деревьев в особо охраняемой зоне, но от профильных ведомств ответов они не получили», — уточняет Сирена

Вырубка площадке в парке Лосиный остров - вероятно, под установку систем ПВО / Фото: Телеграм-канал Сирена

Комплексы ПВО С-400 также развернули на Опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии в Москве.



Российские чиновники не дают внятных комментариев об установке систем ПВО в Москве, в том числе на крыше здания Министерства обороны России

«Хочу вас переадресовать в Минобороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. О всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать там, в Министерстве обороны», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Тем временем российские «военкоры» и провоенные паблики пытаются дать свои объяснения происходящему. «Очевидно, [ЗРПК Панцирь устанавливают на крышах] с прицелом на потенциальную угрозу со стороны различных БПЛА. В этом вопросе лучше перебдеть, чем недобдеть», — написал пропагандист Борис Рожин.

А в провоенном паблике Военный осведомитель строят такие гипотезы: «Подобные мероприятия по размещению систем ПВО в городской черте столицы не проводились бы просто так, скорее всего военные опасаются возможного удара».

Панцирь-С1 — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (включая комплексы ПВО большой дальности). Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. Работы по созданию комплекса были завершены в 1994 году, первые испытания начались в 2006 году. Лишь в 2012 году ЗРПК Панцирь-С1 были приняты на вооружение российской армии. Максимальная дальность поражения целей — до 40 км в модифицированной версии.

ЗРПК Панцирь-С1 считаются комплексами малого радиуса действия. Их размещают на гусеничном шасси, колесном шасси грузовика, прицепа или устанавливают стационарно. Управление ведут два или три оператора. Противовоздушную оборону ведут автоматические пушки и управляемые ракеты. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных).

Какой в этом смысл: отвечают Воздушные силы ВСУ

Пока неизвестно, является ли боевой техника, установленная на крышах в Москве, или же это некий инструмент информационных операций, рассчитанный в т. ч. на попытку мобилизовать российское население и поддержать тезисы российской пропаганды.

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал целесообразность установки систем ПВО на крышах высотных зданий в Москве. По его словам, «в нормальных странах» противовоздушную оборону организуют иначе.

«Иван-дурак на печи едет. В нормальных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а они прямо машины на колесной базе [поместили] на крыши домов огромными кранами. Ну, что тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет», — иронизирует Игнат.

Он также напомнил, что в России постоянно сообщают о работе их ПВО, которая «что-то сбивает». Поэтому, отметил Игнат, российские власти «чего-то ожидают», если решили разместить комплексы Панцирь на крышах.

Игнат пояснил, что ЗРПК Панцирь-С1 имеет небольшой радиус действия и относительно эффективен для работы по беспилотникам. По словам спикера Воздушных сил ВСУ, если допустить, что предыдущих этапах полета БПЛА пропустили, то Панцирь способен уничтожить такой объект на подлете. «Но насколько поможет это сделать [выстрел] со здания Министерства обороны — непонятно», — добавил Игнат.

Шел 331-й день « Киева за три дня»: реакция соцсетей в Украине

В соцсетях на появление установок ПВО на крышах зданий в Москве отреагировали взрывом саркастических шуток и фотожаб.

Главе МИД РФ Сергею Лаврову и другим российским чиновникам поспешили напомнить многократные обвинения в адрес властей Украины об установке систем ПВО в жилых кварталах «вопреки всем законам ведения войны и международному гуманитарному праву». Именно это теперь сделали сами власти РФ в центре Москвы.

Украинские пользователи пишут, что смотреть на установку ЗРПК Панцирь в Москве «можно вечно» — вспоминая утверждения Путина том, что «СВО идет по плану» и то, «как быстро все изменилось от „Киев за три дня“ до ракет в Белгородской области, беспилотников над Энгельсом и судорожной установкой ПВО на московских крышах».