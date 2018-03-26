ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету над Эр-Риядом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватили к северо-востоку от города Эр-Рияд баллистическую ракету.

 

Журналисты Al Arabiya сообщают, что ракета могла быть запущена хуситами из Йемена.

Напомним, что в Йемене с начала декабря в результате авиаударов, нанесенных самолетами коалиции под руководством Саудовской Аравии, погибли по меньшей мере 136 мирных жителей.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове