ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету над Эр-Риядом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватили к северо-востоку от города Эр-Рияд баллистическую ракету.

Журналисты Al Arabiya сообщают, что ракета могла быть запущена хуситами из Йемена.

#BREAKING: Footage sent to Al Arabiya shows moment anti-defense missiles from #Saudi Patriot batteries fired to intercept apparent #Houthi missile over #Riyadh.



Follow updates here: https://t.co/s4TdYoXf6e pic.twitter.com/0GkBiOvZl3