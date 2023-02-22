В Москве возле стадиона, где выступил Путин, заметили ПВО Панцирь — видео 22 февраля, 17:49 Напротив стадиона Лужники, где выступил Путин, заметили систему ПВО (Фото:Скриншот видео Andrei Pershin/YouTube)

В Москве на Воробьевых горах перед выступлением диктатора Владимира Путина напротив стадиона Лужники заметили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.



Об этом сообщает телеканал Дождь, публикуя видео с системой ПВО у здания Московского государственного университета.

Основатель Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев подтвердил, что это именно Панцирь-С1 — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (включая комплексы ПВО большой дальности).

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По словам Левиева, предположительно, это стало нормой в контексте установления аналогичных комплексов в Ново-Огарево возле резиденции Путина, на крыше здания Минобороны РФ и на крыше офисного центра недалеко от Кремля. Их заметили в России в январе.

22 февраля в Лужниках прошел концерт-митинг в поддержку войны, где выступил и глава Кремля. Как пишет Telegram-канал Можем объяснить, почти все опрошенные заявили, что пришли на мероприятие принудительно.

Накануне Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Он врал о развязанной против Украины полномасштабной войне, повторял роспропаганду, обвиняя Запад, и пригрозил расширением агрессии из-за переговоров по передаче Украине дальнобойного оружия. Глава Кремля заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и о готовности возобновить испытания ядерного оружия.