ПВО Израиля отразили ракетную атаку из Сирии Сегодня, 00:39 255 Цей матеріал також доступний українською Иллюстрационное фото

Армия обороны Израиля сообщила, что в стране были активированы системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за зенитной ракеты, которая была запущена с территории Сирии.

"Система противовоздушной обороны была задействована против запущенной из Сирии зенитной ракеты", - сообщили в Армии обороны Израиля.

An IDF aerial defense system activated in response to an anti-aircraft missile launched from Syria. — Israel Defense Forces (@IDF) 25 декабря 2018 г.

Трамп выводит войска из Сирии. Чем все закончится?

Ирак допустил возможность введения войск в Сирию - СМИ

Трамп: Саудовская Аравия согласилась вместо США профинансировать восстановление Сирии