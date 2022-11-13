Забили кувалдой. Связанный с ПВК Вагнера канал опубликовал видео казни завербованного российского заключенного, ранее сдавшегося в плен ВСУ 13 ноября, 20:45 Связанные с ПВК Вагнера и Пригожиным телеграм-каналы опубликовали видео казни завербованного российского заключенного (Фото:Скриншот с видео)

Связанный с российским ПИК Вагнера телеграм-канал распространил видео, на котором мужчину бьют кувалдой по голове, после чего появляется надпись — «ликвидирован». Как утверждается, им является российский заключенный, завербованный на войну в Украине, а впоследствии сдавшийся в украинский плен. Вагнеровцы, вероятно, казнили его как «изменника».

Видео казни появилось вечером 12 ноября на телеграм-канале GREY ZONE, который называют близким к ПВК Вагнера и ее номинальным владельцем, путинским олигархом Евгением Пригожином.

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Мужчина на видео с названием Молот возмездия представляется Евгением Анатольевичем Нужиным. Его голова примотана скотчем к кирпичу. Он говорит, что отправился на фронт, якобы чтобы перейти на сторону Украины и воевать против россиян.

Мужчина рассказывает, что 4 сентября он «осуществил свой план перехода на сторону Украины», а уже 11 ноября якобы «находился на улицах Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание». Впрочем, проверить эти слова невозможно.

«Пришел в сознание в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», — завершает Нужин.

После этого человек, лицо которого не видно, бьет мужчину кувалдой по голове.

Известно, что Нужин — бывший заключенный. По его словам, он был приговорен к 24 годам за убийство в ходе «заварушки» в 1999 году, а еще четыре года якобы получил за попытку побега. По информации Важных историй, Нужин был завербован Пригожиным на войну в Украине в рязанской исправительной колонии № 3, а в начале сентября попал в плен ВСУ.

В интервью украинским журналистам Нужин говорил о готовности воевать на стороне Киева. Фрагменты этих интервью появляются и в начале видео вероятной казни мужчины.

В частности, в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, опубликованном 4 сентября, Нужин говорит, что отправился в Украину, потому что якобы «давно» решил сдаться в плен и воевать на стороне украинцев. Он также рассказывает, что якобы имеет родственников в Украине.

«Я хотел бы воевать за Украину. Хоть что-нибудь сделать против этого Путина», — говорит бывший заключенный.

Убийство в публикации Grey Zone преподносится как «наказание предателя».

«Кувалда и предатели имеют для „оркестра“ тесную связь… Предатель получил традиционное исконно-вагнеровское наказание», — говорится в подписи к видео.

Случаи убийства дезертиров в ЧВК Вагнера известны еще со времен нахождения российских сил в Сирии.

Владелец ПВК Вагнера Евгений Пригожин утром 13 ноября назвал ролик «прекрасной режиссерской работой».

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Относительно окувалденного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется „Собаке — собачья смерть“», — цитирует олигарха пресс-служба его компании Конкорд.

Впрочем, уже вскоре российская пропаганда превратила историю с казнью Нужина в предлог для обвинения украинской стороны. Распространялись и обвинения в «негуманном отношении к пленникам» в Украине и убийстве, и сообщения о том, что Киев «не обеспечил безопасность» пленника при обмене и выдал его вагнеровцам.



В частности, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить, каким образом Украина вернула и возвращала ли вообще Нужина России.

По мнению Осечкина, как «правозащитника», «Украина отказалась от программы обеспечения безопасности сдавшимся в плен, результатом чего и стали такие последствия».

В Gulagu.net считают, что Нужность могли либо обменять, либо похитить.

«Его все-таки выдали по обмену. Я уточнил. За него одного отдали более 20 наших. И отдали вагнеровцам на растерзание. Это просто шояк», — говорит один из источников организаций.

Другой источник Gulagu.net в Киеве сообщает, что Нужина якобы не обменяли, а похитили в ноябре и вывезли на подконтрольную России территорию.

Еще один источник организации — из ПВК Вагнера — утверждает, что Нужина обменяли из-за ультиматума Пригожина. Тот якобы угрожал, что обмены пленными прекратятся до выдачи перебежчика.

По его словам, «повар Путина» из-за связей в Генштабе и ФСБ якобы поставил условие — «любой ценой вернуть Нужина», который давал украинцам интервью.

«Вбросили дезинформацию, что Нужин является двойным агентом. Посеяли сомнения. После некоторых раздумий в Киеве было принято решение об обмене», — говорит источник.

Эффект получился обратный, говорит источник. Многие не хотят участвовать в произволе.

Сын Нужина Илья, комментируя видео с казнью своего отца, тоже обвинил украинцев, предоставив достаточно агрессивный ответ.

«Мне одно не понятно: как он был в Киеве и вдруг оказался у Вагнера? Или у хохлов под носом оху******а диверсионная группа Вагнера, что вряд ли. Или хохлы его продали или сами убили. Пусть горят в аду укр*свиньи», — заявил Илья в комментарии Осторожно новости.

Как именно Нужин вернулся обратно в Россию и вернулся ли вообще — точно неизвестно.



1 ноября Нужин отправил своим родным видео из украинского плена, в котором сообщал, что он жив, и что с ним «все нормально».



Младший сын Нужина — Никита — утверждает, что отца сначала обменивать не собирались: «говорили, что обменивать не будут, а по итогу… Так животных не убивают, как эти изверги».



Через полторы недели после публикации видеообращения Нужина к семье — 11 ноября — Украина и Россия провели обмен пленными. Тогда из плена были освобождены 45 украинцев.

В то же время российская пропагандистка Анастасия Кашеварова писала, что обмен 11 ноября прошел якобы с участием ПВК Вагнера, подчеркнув, что ПВК имеет свой обменный фонд и что там «своих бойцов не светят».

В то же время бывший российский депутат Илья Пономарев заявил, что Нужин был завербованным агентом российских спецслужб для проникновения в Легион Свобода России, умышленно сдавшись в плен с этой целью.

По его словам, Нужин якобы не прошел проверку для вступления в Легион и был депортирован в РФ, а не обменен на украинских бойцов.

Украинская сторона обычно не афишировала списки переданных России пленных, и сейчас не комментировала ситуацию с обменом Нужина.

О том, что в российских колониях вербуют заключенных для участия в войне в составе ПВК Вагнера, стало известно еще с начала июля.

Согласно многочисленным сообщениям СМИ, для этого владелец ПВК Евгений Пригожин лично приезжает в колонии агитировать заключенных. Согласно распространенной в сентябре видеозаписи, Пригожин не только обещает участникам войны помилование и вознаграждение, но и предупреждает о расстреле в случае дезертирства.

Сам Пригожин комментировал ситуацию словами: «Или воюют ПВК и зеки или ваши дети». Впрочем, через несколько дней после этого заявления российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.