«Влияние военных в Кремле снижается». Эксперт объяснил, как ЧВК Вагнера укрепляет позиции на фоне проблем в армии РФ 16 октября, 14:15 Эксклюзив НВ Российские мобилизованные резервисты тренируются на стрельбище в Донецкой области, октябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Проблемы межрасовых отношений, конфликты на религиозной почве и дедовщина стали традиционными для российской армии со времен распада Советского союза и будут усугубляться, убежден военный эксперт и редактор Defense Express Валерий Рябых. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

"Эти проблемы в российской армии были и раньше, особенно в период после распада Советского союза. Мы видели, что происходило в 90-е - поножовщина, в армии возникали межэтнические конфликты между азербайджанцами и армянами, бунты чеченцев и т.д. Любая армия представляет собой слепок общества, которым она сформирована, и для обеспечения защиты которого предназначена. Это отражение тех проблем, которые есть в обществе", – считает он.

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Рябых рассказал, что российским законодательством предусмотрено несколько способов избежать мобилизации, одним из них является заявление про "ограничения совести", не позволяющее убивать людей. Однако о попытках воспользоваться этой опцией в России он никогда не слышал.

"Все завязано на самом психотипе населения этой страны. Реально в законодательстве Российской Федерации есть ряд легальных путей для того, чтобы не стать мобилизованным или, например, решать какие-либо вопросы, связанные с пребыванием в тюрьме и облегчением срока заключения. <...> В этой стране люди не верят в то, что можно что-то сделать законным способом и идут теми путями, которые им предлагают. Это очень сомнительный путь для того, чтобы получить какие-либо преференции", — объяснил Рябых.

Также он подчеркнул, что деятельность ПИК Вагнер слабо регулируется даже российским законодательством, поэтому усиленное внимание к компании в медиапространстве в определенной степени ее «легализует»:

"Полномочия представителей этой компании непонятно, чем продиктованы. <...> Мы видели появление заключенных на поле боя, а затем видео, где представители этой частной компании, вручают прошедшим через «мясорубку» российско-украинской войны, так называемые письма помилования. Вся эта деятельность не коррелируется ни с каким законодательством и с российским тоже. Поэтому, конечно, прилагаются все усилия для того, чтобы деятельность компании [Вагнера] доминировала в информационном пространстве. В то время, когда влияние военных в башнях Кремля снижается, увеличивается влияние таких псевдоформирований".