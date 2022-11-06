Будет содержать региональный бизнес. ЧВК Вагнер начала набирать «ополченцев» в приграничных с Украиной областях — росСМИ 6 ноября, 12:46 ЧВК Вагнер начала набор «ополченцев» в приграничных с Украиной областях (Фото:REUTERS/Игорь Russak)

ПВК Вагнер начала набирать «ополченцев» в двух приграничных с Украиной областях для их якобы «защиты». В частности, речь идет о Белгородской и Курской областях. Такие «центры народного ополчения» будет содержать региональный бизнес.

Об этом сообщила пресс-служба компании Конкорд, являющейся собственностью Евгения Пригожина, основателя группы российских наемников.

«Повар Путина» заявил, что региональный бизнес будет еженедельно отправлять четверть работников на «службу в окопах». По его мнению, «центры народного ополчения» будут состоять из первой линии, лежащей на жителях региона.

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«Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу — одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В случае, когда враг придет на русскую землю, все 100% встанут в защиту своей страны. На один километр линии столкновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км — 1000 человек», — говорится в заявлении Пригожина.

По его словам, «местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар по необходимости».

Владелец ЧВК подчеркнул, что людей, которые согласятся пойти в ополчение, нужно «представлять к высоким государственным наградам, а соотечественникам — не скупиться на слова благодарности».

Ранее стало известно, что российская ЧВК Вагнера начал набирать новых наемников, чтобы отправить их на войну против Украины. Теперь вербуют даже заключённых с серьезными заболеваниями.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что ЧВК Вагнера, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом как пушечное мясо.