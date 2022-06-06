ПВК Вагнер добывает золото в Африке, чтобы удержать курс рубля под санкциями — New York Times 6 июня, 04:53 Цей матеріал також доступний українською Россия добывает золото в Африке, чтобы удержать курс рубля на фоне санкций (Фото:REUTERS / Ilya Naymushin)

Российская частная военная компания Вагнер во главе с олигархом Евгением Пригожиным добывает золото в шахтах Судана, чтобы незаконно пополнить российские золото-валютные резервы и смягчить эффект экономических санкций Запада на российскую экономику, на фоне того, как зарубежные резервы Центрального банка РФ были заморожены.

Об этом говорится в расследовании американского издания New York Times.

Автор расследования получил в свое распоряжение записи российских и суданских таможенников, регистрационные документы оффшорных компаний, оформление концессий на добычу золотой руды, выданных суданским правительством, и записи регистраций самолета главы группы Вагнер Евгения Пригожина.



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Благодаря этим документам и общению на условиях анонимности с рядом чиновников в западных правительствах и в Судане журналисты выяснили, что «вагнеровцы» Пригожина тайно контролируют добычу золота в Судане. Западные чиновники убеждены, что это суданское золото через различные механизмы контрабанды и отмывания средств завозят в Россию, скрытно пополняя правительственные золото-валютные резервы.

НВ публикует сокращенный перевод расследования NYT.

В богатом золотом районе в 200 милях (320 км) к северу от столицы Судана, где богатство рождается из добываемой в пустыне породы, располагается загадочное иностранное предприятие, доминирующее в тамошнем бизнесе. Местные жители называют его «российская компания». На заводе со строжайшей охраной и сияющими башнями в глубине пустыни перерабатывают насыпи пылевой руды в слитки полуочищенного золота.

«Россияне платят лучше. А так мы мало о них знаем», - говорит Аммар аль-Амир, шахтер и лидер общины в труднодоступном шахтерском городке Аль-Ибедии в 10 милях от завода.

На самом деле, как свидетельствуют записи суданской компании и правительства, золотой рудник является одним из форпостов российской группы Вагнера — непрозрачной сети российских наемников, горнодобывающих компаний и кураторов операций по политическому влиянию, тесно связанной с российским диктатором Владимиром Путиным.

Наиболее известная как поставщик вооруженных наемников и оружия, группа Вагнера за последние годы превратилась в гораздо более широкий и сложный инструмент власти Кремля, считают эксперты и западные чиновники. «Вагнеровцы» проводят взаимосвязанные операции по ведению войны, заработку денег и торговли влиянием, обслуживая амбиции Путина на африканском континенте, где поддержка России относительно высока.

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера возникла в 2014 году как группа поддерживаемых Кремлем наемников, участвовавших в оккупации Россией Крыма и начатой Кремлем войне на востоке Украины, а впоследствии были привлечены и к военным действиям в Сирии. За последние месяцы, по меньшей мере, 1000 «вагнеровцев» снова появились в Украине уже как участники полномасштабной войны, сообщила британская разведка.

Группа не зарегистрирована как юридическое лицо нигде в мире, а частные военные компании являются незаконными согласно российскому законодательству, поэтому ПВК Вагнера является некой «прокси-силой» Минобороны России. Это позволяет Кремлю умалять свои потери на поле боя и дистанцироваться от зверств, совершаемых бойцами Вагнера.



По данным правительства США, руководит ЧВК Вагнера российский олигарх, Евгений Пригожин, известный также как «повар Путина», обвиненный в Соединенных Штатах во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Кремль и сам Пригожин отрицают какие-либо связи с ЧВК Вагнера, которая, как говорится, названа в честь Рихарда Вагнера, любимого композитора Гитлера. Однако деятельность Пригожина и ЧВК Вагнера оставила «бумажный след». В заявлении Госдепа США от 24 мая говорится, что Пригожин является «менеджером и финансистом» ЧВК.

В 2017 году деятельность ЧВК Вагнера распространилась на Африку. Российские наемники стали важным, иногда ключевым фактором в конфликтах в ряде стран, таких как Судан, Ливия, Мозамбик, Центральноафриканская Республика и в последнее время Мали, где, как и везде, «вагнеровцы» обвинялись в зверствах против гражданских лиц.

Но кроме участия в боевых действиях, как свидетельствуют документы, у группы Вагнера есть выгодные договоры на добычу золота в Судане, третьем по величине поставщику этого ресурса на континенте.

Кроме того, в восточном Судане Вагнер поддерживает усилия Кремля по строительству военно-морской базы на Красном море для размещения своих ядерных военных кораблей. А в западном Судане «вагнеровцы» нашли стартовую площадку для своих операций в соседних странах и возможный источник урана.

Ключ к африканскому золоту

История российского присутствия в Судане начинается в 2017 году, когда в Сочи для встречи с Путиным прилетел тогдашний президент Судана Омар Хасан аль-Башир. Суданский правитель, уже три десятилетия находившийся у власти, терял свое влияние в стране, и предложил Путину доступ к месторождениям полезных ископаемых, морскому побережью и границам Судана в обмен на вооруженную помощь от России. И Путин воспользовался предложением.

Вскоре после этой встречи в Судане была создана новая компания с названием Meroe Gold, и, как свидетельствуют записи полетов самолетов, в течение нескольких недель в страну прибыли российские геологи и минералоги. Директором компании стал россиянин Михаил Потепкин, перед этим руководивший Институтом изучения Интернета, известным также как «фабрика троллей» Кремля. И против Потепкина, и против Пригожина правительство США ввело санкции в 2020 году за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Кроме российских геологов, в Судане прибыли российские военные, начавшие освоение морских портов на побережье Красного моря в Судане для создания российской военно-морской базы.

В течение следующих 18 месяцев Meroe Gold импортировала в Судан 131 груз, свидетельствуют данные российской таможни. В частности в страну доставили горнодобывающее и строительное оборудование, а также военные грузовики, автомобили-амфибии и два транспортных вертолета. Как свидетельствуют документы, в поставки также входил ретроавтомобиль Cadillac Series Sixty-Ty 1956 года выпуска.

В 2018 году Судан охватило народное восстание, грозившее свержением правительства диктатора аль-Башира. Советники группы Вагнера направили ему список советов, в частности, провести кампанию по дискредитации протестующих в соцсетях и даже публично казнить нескольких из них, чтобы запугать других.

Наконец, в апреле 2019 года суданский диктатор аль-Башир был свергнут собственными генералами и помещен под домашний арест.

Но для россиян главной целью было удержать часть золотых залежей Судана, и этому не помешали ни американские санкции, введенные против Пригожина, ни политическая нестабильность в Судане.



Поддержка государственного переворота для «кражи» золота

С тех пор как военные Судана захватили власть в результате государственного переворота в октябре 2021 года, группа Вагнера активизировала свое партнерство с жадным властью командиром, генерал-лейтенантом Мохамедом Хамданом.



Через неделю после свержения режима аль-Башира самолет Пригожина прибыл в столицу Судана Хартум с несколькими чиновниками Минобороны РФ. Обратно в Москву на самолете полетели представители нового режима в Судане, в частности, возглавивший переворот брат генерала Хамдана.

Через шесть недель, 3 июня 2019 года, войска генерала Хамдана начали кровавую операцию по разгону продемократических демонстрантов в центре Хартума, в результате которой в течение следующих двух недель были убиты по меньшей мере 120 человек. В результате разгона Хамдан возглавил Переходный военный совет страны.

К этому событию была причастна и Москва. Так, 5 июня компания Пригожина Meroe Gold импортировала 13 тонн щитов, а также шлемов и дубинок для компании, подконтрольной семье генерала Хамдана, свидетельствуют таможенные документы. Приблизительно в то же время российская кампания дезинформации с использованием фальшивых аккаунтов в социальных сетях пыталась усилить политические разногласия в Судане. Facebook закрыл 172 из этих аккаунтов в октябре 2019 и мае 2021 года, связав их непосредственно с Пригожиным.

Один из бывших чиновников в антикоррупционном учреждении Судана на условиях анонимности рассказал журналистам, что с февраля по июнь 2021 антикоррупционные чиновники в Судане зафиксировали 16 российских грузовых самолетов, прилетевших с авиабазы в Латакии в Сирии к аэродрому в Порт-Суда. Большинство рейсов журналистам удалось проверить через сервисы отслеживания полетов.

Подозревая, что самолеты использовались для контрабанды золота, 23 июня 2021 года суданские чиновники совершили рейд на один рейс до того, как он успел вылететь. Но когда они собирались открыть груз, поступило прямое указание от суданского генерала аль-Бурхана, ничего не проверять. Самолет был перемещен в военную часть аэропорта и через несколько часов вылетел в Сирию без обыска.

В октябре 2021 года после очередного военного переворота в Судане, этот антикоррупционный орган, в котором работал собеседник журналистов, был распущен.

Кроме того, как узнали журналисты, Пригожин открыто оказывает гуманитарную помощь от своего имени бедным слоям населения в Судане и детям, чтобы иметь поддержку народа. Его фамилия и сообщение «Из России с любовью» указано на пачках риса, сахара и бобовых. В 2021 году в мусульманский праздник Рамадана Пригожин привез в Судан 198 тонн пищевых продуктов для гуманитарной помощи населению страны.

В ответ на запрос New York Times Пригожин сказал, что не имеет никакой связи ни к Meroe Gold, ни к так называемой группе Вагнера, в существовании которой он «сомневается».

"У меня, к сожалению, никогда не было золотодобывающих компаний", - заявил Пригожин в ответе журналистам.

Свое участие в гуманитарной помощи для региона он объясняет «рабочими, общительными и сексуальными отношениями» с одной из гражданок Судана, работающей в благотворительной организации, вероятно вмещая в свой ответ насмешку, поскольку в стране царят мусульманские традиции.

В феврале в Судане близ российского комбината, а также в Хартуме протестующие выступали против связей Хамдана с Россией, а в соцсетях анонимные блоггеры распространяют информацию о контрабанде россиянами суданского золота за границу. Продемократические демонстранты также предполагают, что Москва стоит за военным захватом правительства Судана в октябре прошлого года.

«Россия поддержала государственный переворот, чтобы она могла украсть наше золото», — написано на одном из плакатов протестующих, который был замечен в Хартуме.

Закрытая территория

Журналисты NYT попытались посетить добывающие мощности возле городка аль-Ибадийя на берегах Нила, контролируемого фирмой Meroe Gold. Когда журналисты подошли к воротам, с ними заговорил инженер-суданец Ахмед Абдельмонейм. Он хвалил стандарты безопасности труда и обеспечения рабочих и рассказал, что на заводе работает 70 россиян и 30 суданцев. Однако через несколько минут приехал минивэн с россиянином в шортах и футболке цвета хаки. Он унес Абдельмонейма, а журналистов попросили покинуть территорию.

Местные рабочие говорят, что россияне щедро платят им за найденную руду в пустыне, примерно 3600 долларов за 9 тонн руды в грузовике.

Западные и суданские чиновники рассказали, что около 70% всего добываемого в Судане золота вывозят контрабандой через Объединенные Арабские Эмираты. Скорее всего, россияне также вывозят добытое золото через ОАЭ, не платя налоги и плату за концессию. Добывающая отрасль, по словам суданских чиновников, полностью контролирует окружение генерала Хамдана.

Не только золото

Кроме усилий по контролю над суданским золотом, Россия заинтересована и в местных месторождениях урана. Так, в этом году команда российских геологов посетила регион Дарфур, чтобы оценить его урановый потенциал, сказал один из западных чиновников. Базы в этом регионе контролируются силами быстрой поддержки генерала Хамдана. Чиновники на Западе и штаб-квартиры ООН убеждены, что россияне пытаются наладить добычу и контрабанду урана в Россию для атомных электростанций и вооружения.

Также в преддверии начала широкомасштабной войны России против Украины в феврале генерал Хамдан прилетал в Москву. Хотя поездка была якобы для обсуждения пакета экономической помощи, по словам западных чиновников, Хамдан прибыл на самолет с золотыми слитками, а Кремль оказал ему военную помощь, что помогло силам безопасности Судана подавить продемократическое движение.

Вернувшись в Судан через неделю, генерал Хамдан также заявил, что у него «Нет проблем» с открытием Россией базы на Красном море.

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