Когда станет хуже. Какими будут признаки, что состояние здоровья Путина ухудшилось — перечисляет невролог 6 сентября, 09:27 Российский диктатор Владимир Путин, 5 сентября (Фото:Sputnik/Alexey Kudenko/Pool via REUTERS)

Врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ перечислила признаки, которые будут говорить о том, что состояние здоровья российского диктатора Владимира Путина ухудшается.



«Мы это точно увидим, когда заметим, что у него не двигаются какие-то конечности или вернулась асимметрия и перекос лица, или услышим, что у него появляются нарушения речи. Все это будет признаком того, что процесс идет в худшую для него сторону», — сказала Щебет НВ.

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Недавно в британских таблоидах поднялась новая волна дискуссий о здоровье российского диктатора Владимира Путина, после того как появились кадры нескольких официальных встреч российского диктатора, на которых он сидел, схватившись за стол.

В этих случаях диктатор, сидя в кресле, держался за угол стола правой рукой — как и в ходе широко обсуждавшейся встречи с Сергеем Шойгу в апреле 2022 года, когда Путин в довершение ко всему сгорбился и втянул шею в плечи.

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