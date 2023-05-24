Путину показали карту XVII века, где «нет Украины». Он начал врать и снова опозорился — она там есть 24 мая, 09:35 Валерий Зорькин и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин показал диктатору Владимиру Путину карту середины XVII века, заявив ему, что на ней «нет Украины». СМИ заметили, что это не так.

Сюжет на пропагандистском канале Россия 1 показали во вторник, 23 мая. Зорькин принес главе Кремля копию карты, составленной при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на ней якобы нет Украины.

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На это Путин ответил: «Ну конечно», — и продолжил рассказывать псевдоисторический бред, снова повторив, что Украина «квазигосударство, которое создала советская власть».

«Ну мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все. И оказались в составе Московского царства», — сказал диктатор.

Российское издание Полигон.медиа обратило внимание, что Украина на карте есть и обозначена на французском как Ukraine pays des cosaques — Украина — страна казаков. Эту карту в 1674 году создал картограф Гийом Сансон. Она также есть на сайте цифровой библиотеки Национальной библиотеки Франции и ее партнеров Gallica.

Кроме этого, издание Верстка заметило, что Крым на этой карте не входит в состав России — полуостров обведен как отдельное государство. В XVII веке там было Крымское ханство, которое в союзе с Османской империей воевало с Россией. В состав Российской империи Крым включили только в конце XVIII века. Также журналисты обратили внимание, что территория, где потом будет расположен Петербург, обозначена как Ингрия и принадлежит Швеции.

Инфографика: Telegram

Владимир Путин неоднократно публично называл Украину «искусственным образованием», отрицая ее государственность. В речи за несколько дней до полномасштабного вторжения он заявил, что «Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей настоящей государственности», возникла «в результате большевистской политики», а потому ее «и в наши дни можно в полной мере назвать Украиной имени Владимира Ильича Ленина». После этого он регулярно повторяет псевдоисторические тезисы, оправдывая ими полномасштабное вторжение.