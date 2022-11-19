«Путину некуда бежать». Как закончит диктатор — два варианта от дипломата Владимира Огрызко

19 ноября, 14:02
Эксклюзив НВ
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Портрет диктатора Владимира Путина в следственном изоляторе, который, по словам украинцев, использовался российскими военнослужащими для заключения и пыток перед отступлением. Херсон, Украина, 15 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Портрет диктатора Владимира Путина в следственном изоляторе, который, по словам украинцев, использовался российскими военнослужащими для заключения и пыток перед отступлением. Херсон, Украина, 15 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире Радио НВ рассказал, как Владимир Путин может закончить свою диктатуру в РФ.

«На самом деле некуда ему бежать. Разве что к Ким Чен Ину. <...> Разве что в [Северной Корее] он может найти себе какое-то убежище, но я не думаю, что это серьезно», — считает Огрызко.

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На самом деле у российского диктатора и военного преступника, по мнению дипломата, осталось только два варианта действий:

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«Первый — это тот, что он действительно сядет на скамью подсудимых и его сдадут, как в свое время Милошевича сдала Сербия, которая сказала, что она все же хочет быть страной, которая идет в сторону цивилизации, а не авторитаризма. Или он закончит очень плохо физически — его просто уберут».

Развитие событий, по словам Огрызко, зависит не от ситуации в Кремле, а на фронте:

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«Когда украинские Вооруженные силы нанесут сокрушительный удар по российским оккупантам, когда этот позвоночник будет окончательно сломан, тогда в Кремле возникнет вопрос (у тех, кто сидит рядом с Путиным и тех, кто еще хочет как-то пожить): не стоит ли им обменять свою будущую и безоблачную жизнь на Путина или продолжать его поддерживать? Я думаю, что решение будет, безусловно, аналогичным тому, как было в отношении Милошевича: его просто сделают козлом отпущения, на него повесят все грехи, скажут, что это он лично принимал решение об этой войне. <...> Его судьба будет гаагской или, возможно, мариупольской, в зависимости от того, где будет заседать Международный специализированный трибунал».

https://www.youtube.com/watch?v=mDZSt3uthPU
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Диктатура Владимир Огрызко Диктатор Смерть Путина Радио НВ

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