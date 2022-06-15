Вероятность мятежа и личной опасности для Путина растет каждый день — экс-депутат Госдумы 15 июня, 15:58 Цей матеріал також доступний українською Российский оппозиционер считает, что для Владимира Путина растет личная опасность из-за войны в Украине и конфликта с Западом и российскими элитами (Фото:Sputnik/Evgeny Biyatov/Kremlin via REUTERS)

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы, Илья Пономарев в интервью Радио НВ заявил, что вероятность мятежа в России растет каждый день, равно как и личная опасность для российского диктатора Владимира Путина.

Он отметил, что подавляющее большинство в окружении Путина хотело бы завершить войну с минимальными потерями для России и восстановить хоть какие-то связи с Западом.

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«Сейчас нет [более] оппозиционно настроенного круга внутри российского общества, чем российское правительство. Они там сто процентов в шоке от того, что происходит с войной, не согласны с этим, но не могут ничего сделать. Они не понимают, что им сейчас сделать. [Им говорят], что это не их дело, что это решение великого вождя, и они просто сидят тихо и все», — считает Пономарев.

Российский оппозиционер добавил, что «вероятность какого-то мятежа и личной опасности для Путина растет каждый день».

«Это очевидно. Но еще нет определенного триггера, который заставил бы людей действовать. Им сейчас страшнее что-то сделать против Путина, чем оставаться такими, какие они есть. Я считаю, что с течением времени это будет меняться, потому что там и население очень недовольно, и давление Запада будет расти», — добавил он, отметив, что через полгода быть с Путиным будет опаснее, чем против него.

Пономарев считает, что после этого вероятность мятежа будет очень большой, однако он будет невозможен без давления снизу — со стороны российского народа.

В начале июня британский таблоид The Sun со ссылкой на мнение исследователя Королевского колледжа Лондона Роберта Торнтона писал, что Путина могут тайно убить по приказу российских генералов, замаскировав все под «сердечный приступ».

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