Последние дни тиранов. Какая смерть постигла шестерых диктаторов, свергнутых за многолетние преступления

7 октября, 07:15
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Муаммар Каддафи (крайний слева) был убит после свержения в 2011 году, Слободан Милошевич (крайний справа) умер под трибуналом в 2006-м (Фото:Коллаж НВ)

Муаммар Каддафи (крайний слева) был убит после свержения в 2011 году, Слободан Милошевич (крайний справа) умер под трибуналом в 2006-м (Фото:Коллаж НВ)

Автор: Инна Семенова

В пятницу, 7 октября, российскому диктатору Владимиру Путину исполняется 70 лет. В историю он войдет как руководитель репрессивного государства, ядерный шантажист, инспиратор и организатор тяжелейших военных преступлений в нескольких развязанных Россией войнах, включая вначале гибридное, а затем и полномасштабное вторжение в Украину.

По этому случаю НВ напоминает о судьбах других шестерых диктаторов, которые были убиты, казнены либо умерли под арестом после того, как их отстранили от власти. Почти всем в этом списке на момент смерти было около 70 лет, до этого они правили авторитарными режимами в течение десятилетий.

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События в Ливии оказали сильное влияние на Владимира Путина и дают понимание, на что он готов пойти, чтобы обеспечить свое преимущество и выживание (Фото:REUTERS / Sputnik / Andrey Gorshkov) Мировоззрение диктатора. Путин считает отступление в Украине своим смертным приговором — The Atlantic

В марте 2022 года, после вторжения России в Украину, журнал The Atlantic напоминал о том, почему Владимир Путин считает любое отступление в Украине своим смертным приговором и какое влияние на него оказали смерти других диктаторов за последние десятилетия. Так, бесславная кончина Муаммара Каддафи шокировала Путина. Об этом упоминал в своей книге Вся кремлевская рать бывший главный редактор российского телеканала Дождь Михаил Зыгарь: он писал, что когда Каддафи убили, «у Путина был апоплексический удар». А согласно другим свидетельствам, включая книгу нынешнего главы ЦРУ Уильяма Бернса The Back Channel, Путин не раз пересматривал кадры последних минут жизни Каддафи. По-видимому, российский диктатор извлек для себя из них собственные выводы, поскольку в его картине мира виновным в смерти ливийского диктатора оказался «вероломный Запад».

Муаммар Каддафи, Ливия

(1942 — 2011), 69 лет

Коллаж НВ
Фото: Коллаж НВ

Муаммар Каддафи руководил Ливией более 40 лет, с конца 60-х и почти до своей смерти в 2011 году. В 1969 году он возглавил революционную группу военных, добившихся свержения ливийской монархии во главе с королем Идрисом I (находился на лечении за рубежом во время переворота). Так Каддафи стал руководителем провозглашенной им Ливийской Арабской Республики, которую в 1977 году трансформировал в Ливийскую джамахирию («государство масс»). Это подобие социалистического государства было построено согласно политических взглядам самого Каддафи, которые он назвал Третьей всемирной теорией — в противовес идеям коммунизма Карла Маркса и капитализма Адама Смита — и изложил в программной Зеленой книге.

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Каддафи носил титул «братского вождя и руководителя революции», фактически объединяя роли не только главы государства, но и премьер-министра, Верховного Главнокомандующего и министра обороны Ливии. Его взгляды с годами трансформировались от арабского национализма — Каддафи был приверженцем идей египетского президента Гамала Абдель Насера — до арабского «исламского» социализма. В Ливии при Каддафи правовая система базировалась на нормах шариата, нефтяная промышленность была национализирована, а значительная часть доходов от нее использовалась для финансирования армии и спонсирование различных военизированных группировок за пределами Ливии.

Ливийский лидер десятилетиями возглавлял систему, подавлявшую инакомыслие в стране. Свобода слова предусматривалась лишь «в пределах общественных интересов и принципов революции», что на практике означало фактический запрет на критику чиновников или политики государства — вплоть до наказания пожизненным заключением.

В 1970−80-х все большей изоляции Ливии способствовали ее конфликты с Египтом и Чадом, поддержка международного терроризма со стороны Триполи и вероятная причастность ливийских спецслужб к подрыву пассажирского самолета Boeing 747 над шотландским Локерби в декабре 1988 года (погибли все 259 человек на борту). На Ливию были наложены экономические санкции. Режим Каддафи добился их отмены лишь в 2003 году, признав причастность к теракту и выплатив компенсации семьям погибших. В конец 90-х и начале 2000-х Ливия пыталась взять курс на сближение со странами Запада.

Владимир Путин и Муаммар Каддафи в 2008 году, Триполи, Ливия (Фото: Пресс-служба Кремля)
Владимир Путин и Муаммар Каддафи в 2008 году, Триполи, Ливия / Фото: Пресс-служба Кремля

За свою жизнь Муаммар Каддафи пережил многочисленные неудачные покушения, в итоге став жертвой лавины событий Арабской весны. Протесты против авторитарного ливийского режима вспыхнули в феврале 2011 года, изначально на почве недовольства коррупцией и безработицей в Ливии. Каддафи заявил, что не намерен покидать Ливию и попытался жестко подавить протесты, используя армию, однако уже к концу февраля его противники контролировали многие города на западе и востоке страны, в Бенгази был сформирован Национальный переходный совет. Спустя несколько месяцев Лига арабских государств признала этот орган «легитимным представителем ливийского государства». Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Каддафи, его сына Саифа аль-Ислама и зятя Абдуллы Сенусси, главы службы госбезопасности Ливии — по обвинению в преступлениях против человечности. Совет Безопасности ООН решил закрыть небо над Ливией для защиты гражданского населения от воздушных бомбардировок. Для соблюдения такой бесполетной зоны ряд западных государств, включая США, Францию и Британию, начали военную интервенцию в Ливии весной 2011 года (без наземной операции).

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При поддержке с воздуха повстанческие силы продвигались на запад страны, где каддафисты контролировали лишь несколько городов. Сам Каддафи бежал из Триполи в Сирт, и после отклонения его предложения о переговорах был вынужден постоянно менять местонахождение. 20 октября 2011 года Муаммар Каддафи попытался бежать из Сирта в составе гражданской и военной колонны, по которой ударили с воздуха. Колонна рассеялась, Каддафи и его приближенным пришлось бежать, прячась в дренажной системе, где его обнаружили бойцы антиправительственных сил — на тот момент уже травмированного, но живого. Кадры последних минут жизни Каддафи облетели весь мир: полковника с окровавленной головой окружила разъяренная и ликующая толпа, его погрузили на автомобиль, подвергая истязаниям. По прибытии в город Мисрата Каддафи был уже мертв: впоследствии в официальной версии сообщалось, что причиной смерти диктатора стали огнестрельные ранения. Как писала позже The Guardian, журналисты которой пообщались с участниками событий, финальный смертельный выстрел мог совершить один из повстанцев. После смерти тело Каддафи было выставлено на всеобщее обозрение в промышленном холодильнике в одном из торговых центров города Мисрата.

Слободан Милошевич, Сербия / Югославия

(1941 — 2006), 64 года

Коллаж НВ
Фото: Коллаж НВ

Слободан Милошевич, президент Сербии (1991 -1997) и Союзной Республики Югославия (1997 — 2000) стал одной из наиболее одиозных фигур европейской истории ХХ века. Свой путь к власти он начал в конце 80-х, заняв пост лидера сербских коммунистов — тогда еще в составе социалистической Югославии. После распада этого государства в 1992 году и образования конфедерации в составе Черногории и Сербии Милошевич возглавил последнюю, а в 1997-м стал президентом всей союзной республики.

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Милошевич продвигал популистские и националистические взгляды, выступая за сокращение роли автономных провинций Сербии и концентрируя власть в своих руках на базе идей сербского национализма. Годы его пребывания у власти ознаменовались авторитарным давлением на свободу слова, а также крайне спорной ролью в период югославских войн 1990-х годов. «С сербской стороны ничего не могло произойти без приказа Милошевича или с его ведома», — утверждал позже Воислав Шешель, лидер Сербской радикальной партии и сербских военизированных формирований во время югославских войн.

Именно по решению Милошевича в 1998 году в Косово были направлены югославские войска — для подавления вспыхнувшего там восстания косовских албанцев против сербского давления и за независимость края. Новому витку давнего этнического конфликта, история которого тянется со второй половины ХIХ века, лишь способствовала политика Милошевича: от расселения в Косово сербских беженцев из Боснии и Хорватии до жесткого подавления любых посягательств косовских албанцев на большую автономию. Ввод войск в Косово обернулся многочисленными эпизодами насилия и расправ югославской армии против албанцев (таких как резня в косовском селе Велика-Круше, где было убито около 90 местных мужчин и мальчиков, или аналогичные события в городе Сува-Река). Подобные трагедии спровоцировали решение сил НАТО провести кампанию воздушных бомбардировок в Югославии (март — июнь 1999 года). Она завершилась достижением соглашения о выводе югославской армии из Косово и направлении туда миротворческой миссии ООН.

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В 1999 году Слободан Милошевич стал первым действующим главой государства, которому были предъявлены обвинения в военных преступлениях. Милошевич был свергнут в октябре 2000 года в результате уличных протестов на фоне президентских выборов, в которых диктатор добивался проведения второго тура. 1 апреля 2001 года Слободана Милошевича арестовали на его вилле в Белграде, а летом того же года выдали Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии (МТБЮ). Трибунал обвинил Милошевича и еще четырех высших югославских руководителей в преступлениях против человечности (включая убийства, преследования по политическим, расовым и религиозным мотивам, депортации, а также нарушение законов и обычаев войны). Приговора он не дождался: Милошевич умер в своей тюремной камере в Гааге 11 марта 2006 года. Он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией и умер от сердечного приступа. Представители трибунала позже сообщили, что он отказался принимать прописанные ему лекарства, а его смерть после вскрытия и экспертизы была признана естественной.

Саддам Хусейн, Ирак

(1937−2006), 69 лет

Коллаж НВ
Фото: Коллаж НВ

Тяжелейшим преступлением иракского диктатора Саддама Хусейна, который занимал должности президента (1979—2003) и премьер-министр Ирака (1979—1991 и 1994—2003) считают геноцид курдов.

В 1987—1989 годах его программа по борьбе с курдским населением Северного Ирака под названием Анфаль, которая включала применение химического оружия, унесла жизни, по разным оценкам, от 50 тыс. до 180 тыс. гражданских. Кроме того, диктатор, в совокупности правивший Ираком 21 год, казнил и пытал повстанцев и один за другим провоцировал конфликты с соседними государствами. В сентябре 1980-го Хусейн развязал восьмилетнюю войну с Ираном, а после ее бесславного окончания в 1990-м году оккупировал состоятельный Кувейт, которому задолжал около $16,5 млрд — что привело к масштабной войне в Персидском заливе с привлечением антииракской коалиции. Война завершилась поражением Ирака и освобождением Кувейта.

В 2003 году американское правительство обвинило режим Хусейна в связях с террористами Аль-Каиды и владении оружием массового уничтожения (последний факт в итоге не подтвердился), после чего США вместе с союзниками начали вторжение в Ирак. Бои с иракской армией продолжались чуть больше месяца. Союзные войска захватили Багдад, однако Хусейну удалось скрыться.

Его нашли через восемь месяцев в землянке недалеко от родного города Тикрит. Бывший житель роскошных дворцов и жестокий диктатор изменился до неузнаваемости: на фотографиях с операции захвата американские военные прижимают к земле заросшего и грязного старика. Хусейна арестовали и отдали под суд, который через три года признал его виновным в преступлениях против человечности и приговорил к смертной казни через повешение. Иракского диктатора казнили 30 декабря 2006 года, момент исполнения приговора был зафиксирован на видео.

Пол Пот (настоящее имя — Салот Сар), Камбоджа

(1925 — 1998), 73 года

Коллаж НВ
Фото: Коллаж НВ

Лидер камбоджийского коммунистического движения красные кхмеры, которое захватило власть в стране во время гражданской войны в середине 1970-х, Пол Пот вошел в историю как один из самых жестоких тиранов ХХ столетия.Он занимал должности премьер-министра (1976−1979) и Генерального секретаря ЦК Компартии Камбоджи (1963−1981), развернув в стране невиданную репрессивную систему. Ее жертвами стали около 2 млн человек — примерно четверть населения Камбоджи.

Радикальные коммунисты-маоисты под руководством Пол Пота попытались построить в стране «аграрный социализм» — политическую диктатуру, которая взялась за проведение в Камбодже «революционного эксперимента». «Эксперимент» включал в себя принудительное и тотальное выселение жителей городов в сельскую местность, запрет всех форм религии и демократических свобод, ликвидацию денежных отношений и системы социального обеспечения в стране (были закрыты школы и вузы, больницы, все учреждения культуры, запрещено читать любую литературу и т.д).

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Ряд отдельных категорий населения подвергся физическому уничтожению: чиновники и военнослужащие, представлявшие предыдущую власть; этнические меньшинства; буддийские монах;, большая часть врачей, педагогов, студентов и интеллигенции. Беспричинные расстрелы стали ежедневной практикой в стране. Фактически Пол Пот и его «красные кхмеры» превратили Камбоджу в огромный трудовой лагерь, изолированный от мира, с нечеловеческими условиями работы и отсутствием каких-либо прав у населения. Оставшиеся в живых камбоджийцы стали рабами сельскохозяйственных коммун.

В конце 1970-х Пол Пот был отстранен от власти. После нескольких лет пограничных столкновений войска недавно объединенного Вьетнама вторглись в Камбоджу в декабре 1978 года, свергнув диктатора и учредив другое марксистское правительство.

Основные силы красных кхмеров скрылись в джунглях возле границы с Таиландом, где базировались еще два десятилетия, на первых порах пытаясь продолжать боевые действия.

Пол Пот стал постепенно утрачивать свою власть и влияние в движении красных кхмеров. Поле того, как в 1997 году от него откололся один из лидеров группировки Кхиеу Сампхан, Пол Пот приказал убить еще одного влиятельного члена их верхушки кхмеров — Сон Сена и всю его семью. Такой жестокий шаг лишь усилил раскол в рядах красных кхмеров: бывшие соратники обвинили Пол Пота в предательстве и поместили под домашний арест.

В таком заключении Пол Пот и умер 15 апреля 1998 года: якобы от сердечной недостаточности, ходя медэкспертиза впоследствии показала, что смерть наступила в результате отравления. Также озвучивались версии, что мог покончить с собой. В частности об этом заявлял американский журналист Нейт Тайер, который взял последнее интервью у Пол Пота. Корреспондент предположил, что тиран принял смертельную дозу валиума и хлорохина, узнав о намерении соратников выдать его США.

Осенью 2018 года специальный трибунал в Камбодже вынес исторический вердикт — два самых высокопоставленных соратника Пол Пота (из оставшихся в живых) были признаны виновными в геноциде, массовых убийствах и других жестоких преступлениях.

Николае Чаушеску, Румыния

(1918 — 1989), 71 год

Коллаж НВ
Фото: Коллаж НВ

Николае Чаушеску был генеральным секретарь Компартии Румынии в 1965—1989 годах и руководил страной почти все это время: вначале как глава Государственного совета, а затем и как президент Румынии. Его имени было суждено стать символом единственного силового свержения коммунистического режима в ходе бескровных революций конца 1980-х в других странах соцлагеря.

Однако внутри страны недоверие к Чаушеску с годами росло — по мере усиления экономического кризиса и мер жесткой экономии, спровоцированных в том числе попыткой погасить огромные внешние кредиты социалистической Румынии. Новой реальностью для страны в 1980-х стали выдача продуктов по карточкам, продажа бензина по талонам, лимитированное потребление электроэнергии, резкое обесценивание национальной валюты.

На этом фоне Николае Чаушеску годами подпитывал в Румынии культ собственной личности. И пока в прессе, культурной и общественной сферах восхваление Чаушеску приобрело необычайный размах (его называли «Гением Карпат», «Полноводным Дунаем разума», «Источником нашего света» и т. д.), среди жителей Румынии авторитарный руководитель обрел прозвище Мао-сеску.

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С начала 1970-х годов Чаушеску отошел от прежнего либерального курса и начал проводить более жесткую политику в отношении инакомыслящих. Были значительно расширены надзорные полномочия румынских спецслужб (Департамента государственной безопасности, более известного как Секуритате): от массовой слежки до жестоких репрессий и контроля над СМИ. Чаушеску вдохновлялся примером азиатских диктаторов — от Китая и Вьетнама до КНДР и Монголии. На тот момент правительство Румынии считалось самым репрессивным в социалистических странах Восточного блока. При этом Чаушеску страшился заговоров и был очень подозрителен.

Начиная с конца 1970-х в Румынии периодически вспыхивали массовые протесты и забастовки против режима Чаушеску, всякий раз жестоко подавляемые силами Секуритате. Поэтому когда в середине декабре 1989 года вспыхнула Румынская революция, режим Чаушеску пал за считанные дни.

Протесты начались в городе Тимишоара — вначале как демонстрации местной венгерской общины в поддержку репрессированного пастора — и быстро переросли в общенациональное восстание, настаивавшее на отставке Чаушеску и дошедшее до Бухареста. К тому времени десятки людей уже погибли от пуль силовиков: им разрешили стрелять в демонстрантов на поражение. 21 декабря Чаушеску попытался выступить с балкона здания ЦК партии в румынской столицы, объявив события в Тимишоаре действиями «шпионских служб зарубежных государств».

Однако массовая манифестация, собранная якобы в поддержку властей, обернулась стихийным митингом против режима. 100 тыс. человек в центре Бухареста освистали Чаушеску, стали скандировать «Долой тирана!», «Долой коммунизм!», топтать портреты диктатора и его жены Елены. Несмотря на решение диктатора задействовать войска для подавления протестов, сделать это не удалось, а подразделения армии стала переходить на сторону демонстрантов.

Супруги Чаушеску, укрывавшиеся в президентском дворце, сбежали из Бухареста на личном вертолете президента. Первую остановку они сделали в Снагове, возле летней резиденции президента Румынии, откуда он пытался по телефону разыскать сохранивших ему верность силовиков, но безуспешно. Затем вертолет с супругами Чаушеску на борту вылетел к городу Тырговиште, где румынский президент надеялся найти поддержку рабочих. Однако туда Чаушеску не долетел, вертолет сел в поле, а диктатор и его жена Елена, добравшиеся в Тырговиште на захваченной частной машине, были вскоре задержаны.

25 декабря 1979 года состоялось спешное заседание трибунала на военной базе Тяговисте, организованное генералами румынской армии. Николае и Елену Чаушеску приговорили к смертной казни за геноцид и 60 тыс. человеческих жертв; подрыв госвласти и организацию вооруженных акций против народа; подрыв национальной экономики; попытку бегства из страны. Супруги Чаушеску не признали сеьбя виновными и были расстреляны в тот же день. Запись их расстрела показали по румынскому телевидению.

Франсиско Масиас Нгема, Экваториальная Гвинея

(1924 — 1979), 55 лет

Коллаж НВ
Фото: Коллаж НВ

Франсиско Масиас Нгема — первый президент Экваториальной Гвинеи, в итоге объявивший себя ее пожизненным лидером — удерживал власть в стране 11 лет (с 1968 по 1979 год). За это время он стал одним из наиболее одиозных диктаторов в Африке — да и во всем мире.

Бывшая испанская колония, западноафриканская страна Экваториальная Гвинея обрела независимость в 1968 году. Еще до этого Масиас Нгема занимал многочисленные официальные посты, а затем стал первым президентом новообразованного государства. Придя к власти, он учредил тотальный культ личности, фактически превратил страну в однопартийное репрессивное государство, а из-за шокирующего размаха гонений, тюремных пыток и нарушений прав человека Экваториальная Гвинея тех лет обрела печальную славу «африканского Дахау».

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Во главе своего тоталитарного режима Франсиско Масиас Нгема отмечался чрезвычайной паранойей, предписывал уничтожать интеллектуалов и квалифицированных специалистов, целые населенные пункты и своих родственников. Он проводил некоторые казни лично, внедрял рабский труд и хранил государственную казну в собственном доме. Диктатор санкционировал убийства людей, носивших очки, запретил употреблять слово «интеллектуальный» и отдавал распоряжения уничтожать лодки, чтобы население страны не бежало от его правления.

По разным данным, в период правления Масиаса Нгемы было убито от 50 тыс. до 80 тыс. жителей Экваториальной Гвинеи при населении около 350 тыс. человек. Почти половина жителей страны покинули государство. К середине 1970-х годов в стране практически не осталось людей, имевших высшее образование, а экономика пришла в полный упадок. Отличаясь все более параноидальными наклонностями, диктатор поселился на вилле в своей родной деревне Монгомо, превратив ее в частный бункер, где были тюрьма и военный лагерь. К конц 1970-х Франсиско Масиас Нгемастал проявлять явные признаки психического расстройства, окончательно замкнулся и казнил без повода даже членов своего ближайшего окружения.

В 1979 его диктаторский режим был свергнут в результате государственного переворота, который возглавил племянник тирана, Теодоро Обианг Нгема Мбасого (с 1979 года и до сих пор остается президентом страны). По его руководством военные ворвались в дом диктатора. Охрана не стала его защищать однако тирану все же удалось бежать с несколькими чемоданами валюты. Две недели он скрывался в джунглях, пока не был найден и арестован. Суд предъявил Масиасу Нгеме и нескольким его соратникам обвинения в геноциде, массовых убийствах, растрате госсредств, нарушениях прав человека и госизмене.

Диктатора приговорили к расстрелу, однако он наводил такой ужас на сограждан, что солдаты Экваториальной Гвинеи, опасавшиеся посмертной мести тирана, отказались его казнить. В сентябре 1979 года Франсиско Масиас Нгема бы расстрелян специально приглашенным для этого взводом марокканских солдат. За год до смерти он запретил исповедовать распространенное в стране христианство и изменил национальный девиз страны на лозунг: «Нет иного Бога, кроме Масиаса Нгемы».

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