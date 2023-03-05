Потеряет свою власть. После успешного контрнаступления ВСУ вероятно, что Путина выметут из Кремля — эксглава генштаба Британии 5 марта, 19:17 Демонстрация в Белграде против начавшейся российской войны в Украине (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)

Бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннатт заявил, что Украина сможет провести успешное контрнаступление уже в этом году, если получит всю военную помощь от Запада и хорошо спланирует свои действия. Он не исключает вероятности того, что после военного провала президент РФ Владимир Путин лишится власти.

Об этом Даннат рассказал в комментарии SkyNews.

По его словам, украинские воины способны провести контрнаступление в конце весны — в начале лета, «при условии, что это будет хорошо спланировано и доведено до конца, а мы [западные партнеры] продолжим предоставлять им столько оборудования и боеприпасов, сколько они нуждаются».

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Даннатт отметил, что для победы Украине не обязательно «разбивать армию [РФ] основательно повсюду на поле боя», а стоит нанести несколько решающих ударов по российской оккупационной армии в определенных точках.

Британский военный убежден, что удары по отдельным направлениям могут сломать моральный дух оккупантов и «поломать хребет русской армии» .

«Вы просто должны убедить достаточное количество солдат, что они проиграли, и когда они думают, что проиграли — они проиграли», — подчеркнул Даннатт.

Он считает, что кремлевского диктатора Путина в случае поражения на поле боя могут свергнуть недовольные генералы.

«Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, что Путин не будет в состоянии принимать слишком много решений самостоятельно, что если его армия развалится и побежит, то я думаю: вполне вероятно, что его тоже выметут из Кремля», — утверждает Даннатт.

Эксглава генштаба Британии также выразил мнение, что Запад сделал недостаточно для поддержки Украины.

«Мы должны сделать как можно больше для того, чтобы эта война была завершена в этом году», — отметил он.