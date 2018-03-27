Путина в отставку. В Москве состоялась стихийная акция в память о жертвах Кемерово

Несмотря на отсутствие разрешений, участников акции у памятника Пушкину никто не задерживал

В Москве вечером 27 марта состоялись две акции в память погибших при пожаре в Кемерово: одну из них санкционировали власти города, вторая собралась стихийно.

Неофициальный митинг собрал несколько тысяч человек возле Пушкинской площади.

Трансляцию вело издание Радио Свобода.

Часть людей, вопреки призывам организаторов, выкрикивали протестные лозунги: "Путин – вор. Путина в отставку. Коррупция убивает".

По состоянию на 22:02 большая часть людей уже разошлась.

Стычек с правоохранителями не происходило. Власти пообещали не разгонять москвичей.

В то же время еще одно мероприятие в память о погибших в торговом центре Кемерово Зимняя вишня на западе Сибири проходило на Манежной площади. Движение было организованным и проводилось мэрией: люди в белой форме, называющие себя волонтерами, раздавали участникам цветы и лампадки, а собравшимся предлагали сфотографироваться возле стенда: "Кемерово, мы с тобой".

Какие-то люди в белом на Манежке бесплатно всем раздают цветы, игрушки, свечи. Кто они такие не представляются. pic.twitter.com/bAUNSFZsKQ — Грани.Ру (@GraniTweet) 27 марта 2018 г.

Как пишет Медуза, власть решила перехватить повестку дня у оппозиционных и народных инициатив в ответ на трагедию.

По официальным данным, в результате пожара в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека.

Следствие считает, что наиболее вероятной причиной пожара было короткое замыкание. В то же время управляющая ТЦ Надежда Судденок заявила, что причиной пожара стал поджог.