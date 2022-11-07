«Мы накануне важных и интересных событий». Почему «уберут» Путина — объясняет экс-глава МИД Украины

7 ноября, 17:54
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Дипломат Владимир Огрызко считает, что вал проблем, с которыми сталкивается Россия приведет к тому, что российского диктатора Владимира Путина «уберут» (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Дипломат Владимир Огрызко считает, что вал проблем, с которыми сталкивается Россия приведет к тому, что российского диктатора Владимира Путина «уберут» (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Радио НВ рассказал, почему российского диктатора Владимира Путина должны "убрать".

Как отметил Огрызко в эфире Радио НВ, 24 февраля Путин загнал себя в ловушку, объявив, что «украинский вопрос» должен быть решен, во что поверили «80% россиян», которые «не видят для Путина возможности проиграть».

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Хотя российская армия терпит поражения в Украине, россияне все равно его поддерживают и верят, что Украину нужно уничтожить, а мир на условиях Киева будет для них поражением России — будет означать, что «"великая, непобедимая нация» получила прямо в рожу", считает бывший глава МИД Украины.

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По мнению дипломата, такая ситуация представляет опасность для Путина из-за «уязвленного самолюбия» россиян.

Огрызко предположил, что мобилизированные Путиным россияне «не придут» с войны, так как их уничтожит украинская армия, а попытка переломить ситуацию с помощью армии из бандитов «повара» Путина Евгения Пригожина будет неудачной, потому что «и там ресурсы не бездонные, возможности не бесконечные».

«Надвигается вал проблем: с одной стороны провал на фронте, с другой — думаю, украинская армия сможет деоккупировать Херсон. Это будет основным методом доказывания Путину, что войну он (в военном плане) проигрывает. Также эти внутренние сомнения в обществе плюс внешнее давление — это все сведется к тому, что Путина уберут», — сказал дипломат.

Он добавил, что за спиной у российского диктатора «уже давно работают люди, желающие обменять его на собственную безопасную перспективу».

«Думаю, что мы накануне важных и интересных событий», — предположил Огрызко.

Ранее американский политолог Дэниел Трейсман, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), в своей статье для Foreign Affairs написал, что всеобъемлющий крах режима Владимира Путина является более вероятным сценарием его отстранения от власти, чем вооруженное восстание недовольных российских генералов или мятеж кремлевских элит.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Владимир Огрызко Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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