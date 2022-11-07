«Мы накануне важных и интересных событий». Почему «уберут» Путина — объясняет экс-глава МИД Украины 7 ноября, 17:54 Дипломат Владимир Огрызко считает, что вал проблем, с которыми сталкивается Россия приведет к тому, что российского диктатора Владимира Путина «уберут» (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Как отметил Огрызко в эфире Радио НВ, 24 февраля Путин загнал себя в ловушку, объявив, что «украинский вопрос» должен быть решен, во что поверили «80% россиян», которые «не видят для Путина возможности проиграть».

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Хотя российская армия терпит поражения в Украине, россияне все равно его поддерживают и верят, что Украину нужно уничтожить, а мир на условиях Киева будет для них поражением России — будет означать, что «"великая, непобедимая нация» получила прямо в рожу", считает бывший глава МИД Украины.

По мнению дипломата, такая ситуация представляет опасность для Путина из-за «уязвленного самолюбия» россиян.

Огрызко предположил, что мобилизированные Путиным россияне «не придут» с войны, так как их уничтожит украинская армия, а попытка переломить ситуацию с помощью армии из бандитов «повара» Путина Евгения Пригожина будет неудачной, потому что «и там ресурсы не бездонные, возможности не бесконечные».

«Надвигается вал проблем: с одной стороны провал на фронте, с другой — думаю, украинская армия сможет деоккупировать Херсон. Это будет основным методом доказывания Путину, что войну он (в военном плане) проигрывает. Также эти внутренние сомнения в обществе плюс внешнее давление — это все сведется к тому, что Путина уберут», — сказал дипломат.

Он добавил, что за спиной у российского диктатора «уже давно работают люди, желающие обменять его на собственную безопасную перспективу».

«Думаю, что мы накануне важных и интересных событий», — предположил Огрызко.

Ранее американский политолог Дэниел Трейсман, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), в своей статье для Foreign Affairs написал, что всеобъемлющий крах режима Владимира Путина является более вероятным сценарием его отстранения от власти, чем вооруженное восстание недовольных российских генералов или мятеж кремлевских элит.