«Джихад против Шойгу». Как Чемезов, Сечин и Золотов объявили «поход» против любимчика Путина — Яковина 29 марта, 19:43 Эксклюзив NV Министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Alexei Maishev/Kremlin via REUTERS)

Генеральный директор Ростеха, президент Роснефти и глава Росгвардии решили начать кампанию против министра обороны РФ Сергея Шойгу с целью его дискредитации и избежания своей ответственности за провалы на войне.

Чем это грозит для уже и так нестабильных российских элит, разбирался в эфире Radio NV международный обозреватель Иван Яковина.

Начать я хочу с события, которое непосредственно на нашу с вами жизнь вряд ли повлияет, но тем не менее может оказать определенное влияние на ход событий внутри Российской Федерации. Речь, конечно, о разговоре, записанном и утекшим в интернет, между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и Фархадом Ахмедовым, сенатором и бизнесменом азербайджанского происхождения. В этом разговоре собственно действующие лица — Ахмедов и Пригожин — очень жестко критикуют президента, правительство, военных лидеров, общую политику Российской Федерации как внутреннюю, так и внешнюю.

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