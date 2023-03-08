Свергнут ли Путина? Денисенко оценил готовность российских элит к восстанию 8 марта, 07:36 Владимир Путин (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российские элиты сейчас не готовы к восстанию против диктатора Владимира Путина, уверен руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко. Для этого, считает он, нужны большие военные поражения, вроде тех, которые войска РФ потерпели в Харьковской и Херсонской областях.



Свое мнение Денисенко озвучил в интервью Radio NV.



«Готовы ли сейчас элиты к каким-то беспорядкам? Думаю, что нет. Такие вещи, как еще одно поражение уровня харьковской или херсонской операции, могут часть элит подтолкнуть к тому, чтобы начать думать о своем будущем: сдача Путина в обмен на снятие санкций и политическое (не только политическое, но и физическое, наверное) будущее для целого ряда политиков в Российской Федерации», — сказал эксперт.

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В то же время Денисенко отметил «тектоническое смещение» во взглядах западных лидеров на будущее Путина.

«Мюнхенская конференция безопасности это очень четко зафиксировала… фактически на всех уровнях начинают говорить, что политическая или физическая смерть Путина — это шанс на окно возможностей. Это возможность того, что в России начнет что-либо меняться, останавливается война и тому подобное», — отметил Денисенко.

Он считает, что сейчас нет ни одного серьезного политика в мире, который питал бы иллюзии относительно Путина.