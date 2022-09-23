«Он не сумасшедший, а безумный». Рахманин о мобилизации в РФ как шаге шантажа и почему ее не стоит недооценивать — интервью 23 сентября, 20:56 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Великий Новгород, 21 сентября 2022 года (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Pool via REUTERS)

Мобилизация в РФ является очередным шагом российского диктатора в попытке шантажировать Запад для старта переговоров, при этом самой Украине также не стоит недооценивать эти процессы, рассказал Радио НВ Сергей Рахманин, народный депутат, член Комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке.

— Мы говорим о двух главных вещах, которые провозгласил Путин. Первое, что Россия поддерживает так называемые «референдумы» и, конечно, так называемая частичная мобилизация, которую также провозгласил Путин. Многие говорят, что решение о мобилизации является дестабилизирующим для России.

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У меня вопрос: мог бы Кремль, мог бы Путин запустить мобилизацию, не будучи уверенными в том, что они смогут подавить все протесты, которые могут возникнуть по этому поводу?

— Это нужно Путина спрашивать, чем он руководствовался и какие «за» и «против» взвешивал. Я могу высказать только предположение, думаю, что у него было две проблемы. Первая — впервые с начала этой войны Украина крепко захватила стратегическую инициативу.

Этого не было до этого, Украина имела тактические успехи, оперативные успехи. Но стратегическая инициатива — это когда ты навязываешь политику, повестку дня, навязываешь свои правила врагу.

С начала контрнаступления сначала на юге, а затем в Харьковской области Украина перехватила инициативу и до сих пор держит ее в руках. И россиянам, несмотря на то, что им иногда удалось выровнять линию фронта, не удается эту инициативу перехватить.

И для того чтобы фронт не обрушился полностью, чтобы эта наша стратегическая инициатива не превратилась в достаточно унизительное военное поражение России, им необходимо было очень быстро принимать какие-то меры, делать какие-то шаги.

И он эти шаги и сделал, это не только мобилизация, это тоже немаловажный шаг, но не единственный. Это решение о проведении «референдумов», это связанные между собой вещи, потому что он фактически создал формальный повод для потенциального применения тактического ядерного оружия. Он действительно и угрожал этим раньше, и сделать мог раньше, но решил сделать такой casus belli, найти дополнительный повод для шантажа, он это и сделал.

Без этого шантажа и без привлечения дополнительных сил у Путина других вариантов остановить ситуацию, выровнять ее не было. Потому что нехватка человеческих ресурсов, в первую очередь мотивированных и квалифицированных, — это превратилось в огромную проблему.

Тем более, я так понимаю, он живет в собственном мире и уверен, что любые протесты способны подавить. Практика это сейчас и доказывает, россияне, к сожалению, если сравним даже с беспорядками в Иране, на активное сопротивление пока не готовы.

— Вы только что говорили о том, что это шантаж со стороны Путина, также распространено мнение, что это шантаж именно в сторону Запада, чтобы Запад что-то такое сделал, потому что сейчас Путин будет выпускать ядерные бомбы.

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