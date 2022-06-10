В Японии пытаются проклясть Путина через ритуальных кукол
В японских храмах находят прибитые к дереву соломенные куклы с прикрепленным фото Владимира Путина (Фото:Кадр видео FNN)
В Японии на территории синтоистских храмов с начала мая находят прибитые к дереву соломенные куклы с прикрепленным фото кремлевского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает Japan Today, таким образом кто-то пытается наслать на Путина проклятие по древнему обычаю.
Куклы выполняют примерно ту же роль, что куклы недруга в культу вуду.
Однако в Японии существует свой старинный обычай, и в куклу не надо втыкать иголки, а надо прибить ее к дереву на территории храма.
Называется этот обычай «уси но токи маири», что означает «визит в храм в час быка», а час быка в японской традиции — это время с часу до трех ночи.
Обычно через соломенную куклу просят наслать смерть.
У одной из таких кукол был сложенный лист бумаги с написанным полным именем Путина, его возрастом и датой рождения, а также запись: «Молюсь о его смерти».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.