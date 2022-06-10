В Японии пытаются проклясть Путина через ритуальных кукол

10 июня, 09:00
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В японских храмах находят прибитые к дереву соломенные куклы с прикрепленным фото Владимира Путина (Фото:Кадр видео FNN)

В японских храмах находят прибитые к дереву соломенные куклы с прикрепленным фото Владимира Путина (Фото:Кадр видео FNN)

В Японии на территории синтоистских храмов с начала мая находят прибитые к дереву соломенные куклы с прикрепленным фото кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Japan Today, таким образом кто-то пытается наслать на Путина проклятие по древнему обычаю.

Куклы выполняют примерно ту же роль, что куклы недруга в культу вуду.

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Однако в Японии существует свой старинный обычай, и в куклу не надо втыкать иголки, а надо прибить ее к дереву на территории храма.

Называется этот обычай «уси но токи маири», что означает «визит в храм в час быка», а час быка в японской традиции — это время с часу до трех ночи.

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Обычно через соломенную куклу просят наслать смерть.

У одной из таких кукол был сложенный лист бумаги с написанным полным именем Путина, его возрастом и датой рождения, а также запись: «Молюсь о его смерти».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Владимир Путин Япония

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