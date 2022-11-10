«Холодный расчет». Почему Путин молчит, когда Шойгу и Суровикин принимают решение об отводе войск из Херсона — политический эксперт 10 ноября, 18:25 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Политический эксперт Валерий Клочок в эфире Радио НВ прокомментировал решение министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск из Херсона, принятом после доклада командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина.

«Мне кажется, что Россия будет покидать Херсон, Херсонщину, правобережье и даже левобережье, и будет отходить ближе к Крыму. Они там даже уже переоборудуют линии обороны в Новотроицке, Армянске, на Чонгаре. <...> Таким образом, они пытаются показать ключевой тезис: они сохраняют жизнь российским солдатам и гражданским», — считает Клочок.

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Однако он отметил, что в принятии решения не участвовал диктатор Владимир Путин:

«Почему этот вопрос до сих пор не прокомментировал Путин? Первое: либо он об этом не знает, и это происходит без его согласования. И я с большой вероятностью говорю об этом. Или он фактически отстранен от управленческих процессов по прекращению войны в Украине на каком-то этапе. Я не знаю, это полное прекращение войны или перемирия. Но этому предшествовала очень серьезная кампания по переговорам между США и Кремлем. Но не с самим Путным, а тем, кто у власти сегодня».

Поэтому, по мнению эксперта, Путин сейчас не управляет действиями военных во время происходящих в Украине процессов.

«Количество погибших, которые есть сегодня, которых привозят на территорию России, — это действительно большая угроза внутренней ситуации в РФ. Это приведет к дестабилизации. Уже приводит. Путин не желает этого признавать. Военное руководство это прекрасно понимает. Оно не справляется с теми глупыми задачами, которые им нарезал ранее Путин, подписав указы о „частичной мобилизации“. Мне кажется, что прагматический, холодный расчет военного руководства России сейчас одерживает верх. Они не могут выиграть войну, поэтому принимают какие-то меры», — добавил Клочок.