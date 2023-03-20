«Путина до выборов 2024-го не будет». Мятеж элит РФ состоится, когда ВСУ войдут в Крым — интервью NV с оппозиционером Пономаревым

20 марта, 08:45
Эксклюзив NV
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До президентских выборов 2024-го Путина не будет, — Илья Пономарев (Фото:Илья Пономарев / Facebook)

До президентских выборов 2024-го Путина не будет, — Илья Пономарев (Фото:Илья Пономарев / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

В РФ не состоятся президентские выборы в 2024 году, потому что к тому времени уже не будет диктатора Владимира Путина, считает российский оппозиционер Илья Пономарев.

После ордера на арест Путина российские элиты пребывают в шоке, говорит он. И Украине, убеждает Пономарев, следует использовать их страх и неуверенность в будущем в свою пользу.

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Оппозиционер предполагает, что мятеж российских элит произойдет, когда ВСУ войдут в Крым.

В интервью Radio NV Пономарев объяснил, как отреагировали в России на ордер на арест диктатора и зачем Путин поехал в Крым и Мариуполь.

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— Какую реакцию вызвало внутри России решение Международного уголовного суда? Насколько большим сюрпризом стало это?

— Конечно, все просто в шоке. Это было неожиданно. И именно это обвинение из-за детей — это очень креативно. Потому что какие-либо обвинения в военных преступлениях нужно доказывать, это будет не скоро. А о детях Путин много раз говорил, все доказательства очевидны.

Теги:   Россия Владимир Путин Крым Мариуполь Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Международный уголовный суд Илья Пономарев Российская элита Свержение Путина Режим Путина Радио NV

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