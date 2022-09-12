Не за поражения в Украине. За что в России начали ругать Путина — отвечает советник главы МВД 12 сентября, 17:21 Российский диктатор Владимир Путин с королевой Елизаветой II в 2003 году (Фото:REUTERS/Grigory Dukor)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал Радио НВ, почему в России впервые за 22 года начали достаточно открыто ругать Путина, причем не за провальное вторжение в Украину.

«На самом деле впервые за 22 года произошла ситуация, когда в РФ достаточно открыто начали хаять (ругать — ред.) Путина. Триггером стало, как это странно не звучит, не вопрос поражений, не вопрос Изюма или Балаклеи, а вопрос приветствия Путина, которое он прислал новому королю Великобритании [Карлу] ІІІ», — сказал Денисенко Радио НВ.

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По словам советника главы МВД, этот триггер «просто заполонил российский сегмент комментирования в интернете».

«Даже Russia Today не успевала чистить комментарии, когда самое простое, что писалося „ты бы еще Гитлера поздравил“. Потому я и говорю, что очень сложно сказать, что станет триггером, когда человек перестает бояться», — отметил он.

12 сентября, муниципальные депутаты 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино выступили с публичным заявлением, потребовав отставки российского диктатора Владимира Путина, это третье подобное заявление в течение последней недели.

В обращении сказано, что действия диктатора «наносят вред будущему России и ее гражданам».

Подписи под обращением поставили почти 20 депутатов.

7 сентября депутаты из совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвали Госдуму РФ обвинить диктатора Владимира Путина в государственной измене.

Поводом для этого послужил приказ российского диктатора о нападении на Украину.

На следущий день семерых депутатов совета вызвали в полицию.

8 сентября совет депутатов московского муниципального округа Ломоносовский призвал Путина уйти в отставку.

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