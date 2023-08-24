«Больше паранойи в Кремле». Какие последствия будет иметь уничтожение Путиным Пригожина — интервью с Загородним 24 августа, 16:02 NV Премиум Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Radio NV рассказал, какие последствия будет иметь уничтожение диктатором Владимиром Путиным главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

— О сбитом самолете Пригожина. Конечно, это была «ооочень печальная новость». В Financial Times пишут, что, возможно, самолет сбили системой С-300 этот самолет. Очень порадовало: в РФ появилось сразу сообщение, что по факту катастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело не по статье терроризм, убийство или что-то такое, а из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Это что значит? «Ты летел и не знал, что здесь стоят С-300, поэтому сам виноват?» Как это происходит?

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— Это не имеет значения, как они там будут выкручивать, потому что здесь главное — сам факт того, что была применена система противовоздушной обороны. Почему?

Во-первых, Путин, если и обещал Пригожину какую-то неприкосновенность и все, что с этим связано, показал, что он не держит слово. А это в условиях мафиозного государства России достаточно большой проступок.

Инфографика: NV

Во-вторых, если Пригожин показал, что в принципе власть в Кремле могут сместить четыре-пять тысяч человек, то Путин такими действиями (или кто это реализовывал) показал, что власть еще проще в Кремле можно сменить: достаточно купить генерала, заведующего частью ПВО или расчет ПВО, который может это сделать. И все — можно любой самолет сбить.

Это касается не только Путина, но и другого человека — любого человека, который просто летает на самолетах. Поэтому в этом случае очень хорошо, что они так сделали. Потому что это показывает, что сама система теперь идет в разнос, что называется.