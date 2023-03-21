«Самый неожиданный шаг». СМИ узнали, как в Кремле восприняли ордер МУС на арест Путина 21 марта, 14:20 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Pool via REUTERS)

Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина было воспринято Кремлем как «самый неожиданный шаг» Запада, сообщает Медуза со ссылкой на источники, близкие к администрации Путина.

Двое собеседников издания заявили, что российские власти оказались не готовы к этой ситуации.

По информации издания, Кремль в 2023 году планировал продвигать образ Путина как «борца с Западом», «защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения» и «одного из главных лидеров многополярного мира».

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Собеседники Медузы заявили, что для этого необходимы зарубежные поездки, в которых Путин теперь ограничен из-за решения МУС.

Теоретически дитктатора могут задержать по гаагскому ордеру в 123 странах. Источники, близкие к АП, подчеркнули, что пока в Кремле не совсем понимают, как можно «обеспечить безопасность» Путина в новых условиях.

«Даже СНГ перестает быть безопасным пространством [для Путина]», — констатировал один из источников (среди стран, ратифицировавших Римский статут МУС, есть, например, Таджикистан).

Собеседник добавил, что в Кремле сомневаются, что кто-то из стран, ранее входивших в состав СССР, может решиться на арест Путина, но «десятые, сотые доли процента [вероятности этого] всегда есть».

Само задержание Путина источники издания считают «невозможным» — именно потому что диктатор просто не поедет в страну, где есть хотя бы минимальный риск быть арестованным.

Собеседники Медузы отметили, что, несмотря на войну России против Украины Путин относительно регулярно совершал зарубежные поездки и участвовал в форумах и саммитах. Например, летом 2022-го он посетил Таджикистан, Туркменистан и Иран, а осенью — Узбекистан, Казахстан и Армению (при этом после 24 февраля Путин ни разу не выезжал в страны Запада).

По оценке двух собеседников, близких к АП, такие поездки были очень важны, в том числе для внутрироссийской пропаганды, которая, опираясь на новости об этих визитах, могла рассказать, что «у России друзей все равно больше, чем недоброжелателей» и страна остается «одним из столпов многополярного мира».

«Ограничения зарубежных визитов будут работать в противоположную сторону. До ордера выезды [Путина] сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь поддержать такую же частоту встреч не получится — нельзя постоянно приглашать всех к себе», — сказал один из источников.

Издание пишет, что сложности с зарубежными визитами уже начались: в августе 2023 года в ЮАР должен пройти очередной саммит стран БРИКС; власти этой страны 20 марта заявили, что «приняли к сведению» ордер МУС.

Одновременно с Путиным МУС выдал ордер на арест детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой — ключевой фигуры в системе насильного вывоза украинских детей в Россию.

Источники Медузы, близкие к Кремлю, отмечают: сейчас в АП предполагают, что список чиновников, на которых будут выданы ордеры в Гааге, может расшириться — например, в него могут войти губернаторы регионов, где принимают детей с оккупированных украинских территорий.

Однако, по оценке Кремля, это никак не повлияет на их жизнь.

«По факту госслужащие и так, можно сказать, не выезжают за границу [во время войны]», — сказал один из источников,

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.