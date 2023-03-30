«Верховный отнекивается от войны». Российские ватники ставят Зеленского в пример Путину — Яковина 30 марта, 09:07 Путин не объясняет элитам и народу цели войны, в этом состоят претензии к нему со сторону «турбопатриотов» (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Примечательным моментом слитой в Сеть беседы музыкального продюсера Иосифа Пригожина и бизнесмена Фархада Ахмедова стала констатация того, что диктатор Владимир Путин не понимает, что делать дальше с войной против Украины. На это в эфире Radio NV обратил внимание международный обозреватель Иван Яковина.

Пригожин и Ахмедов таким образом подтверждают мнение, что Путин не любит и не умеет принимать решения. «Ситуация в общем-то движется самотеком, Путин ее не контролирует. Это мне кажется достаточно важно — то, что Путина многие воспринимают, как сильного лидера, способного на то, чтобы взять на себя ответственность, чтобы принять волевое решение. Нет, на самом деле нифига. Эти двое говорят, что Путин вообще просто самоустранился — лапки кверху и все, ничего не хочу и не буду», — сказал Яковина.

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