WP: Путин знал о планах Пригожина устроить мятеж, но потом «был парализован». Кое-кто желал вагнеровцам успеха 25 июля, 10:46 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российские спецслужбы доложили диктатору Владимиру Путину о возможной подготовке главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным мятежа как минимум за два-три дня до того, как это произошло. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на полученные оценки разведки.



Как пишет газета, после этого были приняты меры для усиления безопасности на нескольких стратегических объектах, включая Кремль, где увеличили штат президентской охраны и раздали больше оружия, однако больше не сделали ничего.



Видео дня

По словам неназванных европейских и украинских чиновников, в течение большей части дня, 24 июня, Путин не отдал ни одного приказа, «был парализован и не мог действовать решительно».

«У Путина было время, чтобы принять решение о ликвидации [мятежа] и арестовать организаторов. Затем, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях… Был абсолютный ужас и растерянность. Долгое время не знали, как реагировать», — заявил WP один из европейских чиновников.

Без приказов от высшего руководства местные чиновники, в частности Ростова-на-Дону, вынуждены были сами решать, как действовать, и в конце концов решили не пытаться остановить вооруженных боевиков, пишет издание, ссылаясь на источники.

Также один из чиновников заявил WP, что некоторые поддержали Пригожина, идею «очистки», считая, что «рыба гниет с головы». По словам высокопоставленного чиновника НАТО, некоторые высокопоставленные лица в Москве, «похоже, готовы были объединиться вокруг Пригожина», а многие из рядового состава российской армии хотели, чтобы хозяин вагнеровцев добился успеха в проведении изменений в верхушке российской армии, думая, что тогда «им станет легче воевать».

«Многие, в том числе в высших эшелонах служб безопасности и среди военных, поддерживают стремление Пригожина устранить высшее военное руководство России», — пересказывает газета слова неназванных европейских чиновников.



В то же время другие представители силовых структур РФ, говорят чиновники, были «в ужасе» от попытки мятежа и «беззубой реакции Кремля», убеждены, что это ведет Россию к периоду глубоких потрясений.



Комментируя WP оценки разведки, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал их «чушью» и распространением от «людей, не имеющих никакой информации».

3 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Бунт Пригожина

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.