Бои за Купянск и Покровск. Путин солгал об окружении ВСУ и заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ

Путин солгал об окружении ВСУ в Купянске и Покровске (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин соврал, что ВСУ «заблокированы и окружены» в Покровске и Купянске и заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ.

Как утверждают российские пропагандисты, об этом Путин сказал, посещая военный госпиталь имени Мандрика.

Диктатор утверждает, что политическое руководство Украины «должно принять решение» относительно судьбы своих граждан, которые якобы находятся в окружении, пишет ТАСС. Путин также соврал, что РФ «беспокоится о том, чтобы Украина не устроила провокаций» во время пребывания СМИ в зоне, где якобы окружены ВСУ.

Реклама

Он цинично отметил, что российские военные «готовы прекратить боевые действия» в так называемой зоне окружения ВСУ на то время, пока там будут представители СМИ.

26 октября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов лживо доложил, что российские войска якобы завершили окружение украинских войск, «взяв в кольцо».

29 октября портал DeepState сообщил, что в Покровске Донецкой области Силы обороны Украины уничтожили российский триколор, который оккупанты установили на въезде в город. По данным аналитиков, триколор обнаружили примерно в 9:40 29 октября, уже в 10:40 он был уничтожен.

DeepState называет ситуацию в городе сложной, Покровск является «большой серой зоной» — к югу от железной дороги стоят украинские позиции, а на севере действуют российские оккупанты.

28 октября начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска присутствуют в северной части Купянска Харьковской области и пытаются продвинуться ближе к центру города, применяя тактику малых штурмовых групп.

По его словам, враг закрепляется в зданиях, накапливает силы, а после этого пытается двигаться дальше. Снабжение таких подразделений осуществляется в основном с помощью дронов. Трегубов опроверг заявления российской стороны о якобы окружении города.