Leopard для Украины. Путин разразился бредом о «бандеровцах на немецких танках с крестами» 2 февраля, 17:53 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ilya Pitalyov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что России «есть, чем ответить» в случае поставок Украине танков.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

«Нам есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», — сказал диктатор.

Путин также пригрозил «жестким ответом» и соврал, что Россия якобы не отправляет свои танки к границе. После диктатор снова заговорил о «бандеровцах» и «нацистах».

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«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками бандеровцев», — повторил методичку Кремля Путин.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.



В середине декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, что для выхода на границы 23 февраля Украине нужно 300 танков.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки отправят в Украину примерно через три месяца.

По информации Spiegel, немецкие танки могут быть поставлены до конца марта.

Подготовка ВСУ к использованию немецких танков должна в ближайшее время начаться в Германии. Помимо обучения пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.