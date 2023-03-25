Путин заявил, что Россия произведет «втрое больше» танков и боеприпасов, чем Запад поставит Украине 25 марта, 20:24 Кремлевский диктатор Владимир Путин (Фото:Спутник/Алексеи Никольский/Кремлин via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что поставка вооружений Украине странами Запада представляет угрозу России, и убежден, что Россия «сможет» произвести втрое больше танков и боеприпасов, чем ВСУ поставят партнеры.

Об этом глава России заявил в эфире телеканала Россия-24.



Путин напуган темпами поставок оружия Украины и утвердил, что их количество – «приличное».

По его «данными», Украина за сутки использует до 5 тысяч снарядов, а в США производят только 14-15 тысяч снарядов в месяц. Кремлевский диктатор убежден, что РФ якобы за год произведет более 1,6 тысячи танков, а общее количество танков в российской армии больше и в три раза будет превышать количество такой техники в ВСУ.

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Кроме того, глава Кремля добавил, что у России будет и «втрое больше» боеприпасов.