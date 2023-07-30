Железная логика. Путин пожаловался, что Россия не может прекратить огонь, когда на нее наступают 30 июля, 14:27 Путин пожаловался, что его армия не может прекратить огонь, когда на нее наступают (Фото:Sergei Bobylyov / TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что пункт "мирной инициативы" Африки о прекращении огня нереализуем. Причиной этого Путин назвал «наступление вооруженных сил Украины», которые стремятся отвоевать оккупированные его же армией территории.

«Один из пунктов [африканского мирного плана] нереализуем — есть вещи, которые труднореализуемые или нереализуемые. Там один из пунктов — прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», — цитирует Интерфакс слова Путина во время общения с журналистами в субботу, 29 июля.

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Российский диктатор также сказал, что не управляет российскими войсками.

«Я не считаю своим делом управление войсками, это неправильно, даже вредно. Невозможно каждый час получать новости с передовой, поскольку нужно использовать специальную связь», — заявил российский диктатор, добавив, что несколько раз в день он связывается с минобороны.



Путин также повторил, что не отказывается от переговоров, вновь обвинив Киев.

«Для того, чтобы этот процесс начался, нужно согласие с обеих сторон», — заявил он.