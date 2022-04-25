Пропагандистский маразм. Рупор Кремля сообщил, что «неонацисты хотели убить Соловьева, Киселева и Симоньян» 25 апреля, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Владимир Соловьев (Фото:Владимир Соловьев/Facebook)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ФСБ РФ якобы предотвратила покушение «на одного из известных отечественных тележурналистов». Речь шла о пропагандисте Владимире Соловьеве.

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По его словам, «ФСБ прекратила деятельность террористической группы, планировавшей нападения на известных российских журналистов». В эту группу якобы входили неонацисты, которых «курировали западные службы, в первую очередь ЦРУ», заявил Путин.

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В ФСБ РФ заявили, что по подозрению в покушении была задержана «группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power (Национал-социализм/Белая сила, власть)». На них возбудили уголовное дело.

«Это граждане России, планировавшие по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — заявили в ФСБ РФ.

Позже пропагандисты сообщили, что задержанные также якобы обсуждали возможность убийства гендиректора МИА Россия сегодня Дмитрия Киселева, главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян и других журналистов.



Там также утверждают, что при обыске у них нашли самодельную взрывчатку, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и более 1 тысячи патронов.

Среди прочего, у задержанных нашли «наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика».

После ликвидации они планировали скрыться за рубежом, передают российские пропагандисты.

Сам Владимир Соловьев уже назвал имя «заказчика» покушения. Им якобы оказался президент Украины Владимир Зеленский.

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