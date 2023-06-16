Путин прокомментировал атаки на Кремль и заявил, что атака ядерным оружием «теоретически возможна» 16 июня, 18:09 Владимир Путин (Фото:Ramil Sitdikov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Диктатор Владимир Путин прокомментировал атаки неизвестных беспилотников на Кремль и рейды российских добровольцев в Белгородскую область. Он назвал это «попытками спровоцировать Россию на серьезные ответные действия».

Такое заявление Путин сделал на Петербургском экономическом форуме в пятницу, 16 июня.

Диктатор соврал, что РФ якобы уничтожила пять комплексов Patriot под Киевом и способна уничтожить «любое здание или сооружение в Киеве». Ранее Украина опровергла поражение Patriot — комплекс был лишь немного поврежден. Помимо того, во время атаки на Киев 16 июня украинская ПВО сбила все шесть аэробаллистических ракет Кинжал, шесть крылатых ракет Калибр и два разведывательных БпЛА.

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Путин также заявил, что РФ якобы не прибегает к такому шагу «по определенным мотивам», но отказался их назвать.

«Я потом вам скажу», — предложил он модератору встречи.



Также Путин заявил, что Киев «должен понимать, что в случае продолжающихся атак по России будет рассмотрен вопрос создания «санитарного кордона» в Украине.

Кроме того, диктатор сказал, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, и «они хотят, чтобы мы сократили его — хрен им».



По словам Путина, «атака ядерным оружием теоретически возможна, но в этом нет необходимости.

